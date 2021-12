Jordi Condom tire la sonnette d'alarme : "C'est important sinon ce sera très difficile"

Le RFC Seraing a de nouveau perdu ce week-end et enregistre une quatrième défaite de suite. Contre Courtrai (0-2), le promu sérésien n'est pas parvenu à avoir un déclic.

Aucun électrochoc du côté du Pairay ce vendredi soir. Seraing s'est incliné face à Courtrai et continue de s'enfoncer dans la crise. "Comme chaque semaine, on constate un manque de maturité et des erreurs. Et cela se paie cash. En première mi-temps, ce fut correct et c'était 0-0 à la pause. Ensuire, le match fut plié en cinq minutes en début de seconde période !", a confié Jordi Condom en conférence de presse. "Je ne vais pas dire que nous avons fait des cadeaux car notre adversaire a bien pressé et profité. J'observe une éternelle répétiton chaque semaine de notre côté concernant les choses à ne pas faire", a souligné le coach des Métallos.

"La direction doit comprendre désormais qu'il faut au minimum deux voire trois recrues durant le prochain mercato"

Que faire pour changer la donne du côté du Pairay ? "Je vais donner deux jours de repos. Il y aura des suspendus pour la prochaine rencontre (Kilota et Boulenger, ndlr.) et nous verrons quel noyau nous aurons lors du déplacement à Malines. De plus, la direction doit comprendre désormais qu'il faut au minimum deux voire trois recrues durant le prochain mercato. C'est important sinon ce sera très difficile", a précisé l'ancien coach d'Eupen.

"Nous avons peu de joueurs pour avoir une véritable concurrence"

Malgré un creux évident, les joueurs de Seraing ne montrent aucune révolte. Il faut dire que le noyau trop court et trop étriqué des Métallos ne permet pas de mettre en place une véritable concurrence, voire pas du tout à certains postes. Et donc, plusieurs éléments sont assurés de jouer chaque week-end, et ce en D1A ! "L'une des raisons peut-être. Il est vrai que nous avons bien géré les blessures jusqu'à maintenant. Mais si la CAN a lieu et que Cissé et Jallow s'y rendent, et que l'on ajoute des suspendus et des blessés, il faudra que mon staff et moi ainsi que les médecins prenions place sur le terrain hein ! Nous avons peu de joueurs pour avoir une véritable concurrence. Une fatigue mentale au sein du groupe ? Oui en effet. Mais, nous voulons rester positifs. Malgré nos mauvaises conditions d'entraînements, nous ne sommes pas la lanterne rouge. Il faut prendre des points au plus vite pour relancer la machine. Rien n'est perdu et il faut réagir", a conclu Jordi Condom.