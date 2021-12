Courtrai s'empare de la 6ème place : "Ce n'est pas une surprise pour le groupe"

Courtrai est allé s'imposer au RFC Seraing (0-2) ce vendredi soir lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League.

Courtrai vient d'enchaîner un troisième succès de suite à Seraing. Le premier but de la partie est tombé en début de seconde période quand Ante Palaversa a récupéré le ballon après un cafouillage dans le rectangle sérésien. Le médian a tiré et fait mouche. "Je suis content d'avoir marqué mon premier but de la saison, mais le plus important c'est la victoire et le collectif avant tout", a expliqué le joueur prêté par Manchester City.

Courtrai se hisse provisoirement à la sixièm place du classement. "Nous jouons bien et confirmons. Ce n'est pas une surprise pour le groupe. Un jeu positif et agressif ! Puis, une nouvelle clean sheet. Que demander de plus ?! Nous avons un super gardien qui mérite de garder ses filets inviolés", a conclu Palaversa.