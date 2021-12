Yahya Nadrani : "Nous étions prévenus quant au niveau de la D1A"

Ce vendredi soir en ouverture de la vingtième journée de Jupiler Pro League, Seraing a chuté à domicile contre Courtrai (0-2). Les Métallos enregistrent un quatrième revers d'affilée, les Kerels enchaînent un troisième succès de rang.

Le RFC Seraing n'y arrive plus depuis plusieurs semaines. "Je ne sais pas ce qu'il se passe et je n'ai pas la moindre explication. Nous étions bien dans le match et présents dans les duels en première période. À la pause, nous étions quasiment sûrs de le gagner ce match", a expliqué Yahya Nadrani en conférence de presse. "Nous voulions continuer de la sorte en deuxième mi-temps, mais il nous manquait de la fantaisie offensive pour inscrire ce premier but. Puis, nous avons été frappés par cette malchance. Nous prenons un but sur une bête action et l'ouverture du score, c'est toujours très important", a confié le défenseur central.

"Il n'y avait qu'une équipe qui jouait et provoquait des phases de jeu"

"Avant ce premier but, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. À savoir le RFC Seraing ! Le fait de ne pas avoir porté le danger dans les seize derniers mètres ? Nous avons eu quelques actions offensives et il n'y avait qu'une équipe qui jouait et provoquait des phases de jeu. Nous sommes dans une période difficile, c'est vrai. Mais, nous voulons rester objectifs malgré le fait d'avoir eu peu d'opportunités devant le but adverse. Nous étions prévenus quant au niveau de la D1A, il ne faut rien lâcher et rester concentré. La moindre erreur se paie cash", a expliqué le patron de la défense sérésienne.

"Nous devons grandir au plus vite"

Il y avait un manque de révolte au sein des Métallos en seconde période. "Dès que nous encaissons un but cette saison, cela devient difficile au niveau mental. Surtout après avoir eu le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait d'un point de vue organisationnel. Nous devons grandir au plus vite. Quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre", a conclu Nadrani.