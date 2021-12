Karim Belhocine fier de ses troupes : "Un joli neuf sur neuf en six jours"

Troisième succès de rang pour le KV Courtrai après sa victoire tranquille du côté de Seraing (0-2) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Les Kerels se hissent provisoirement à la 6ème place avec 31 points au compteur.

Courtrai va bien et enchaîne les victoires. "On a réussi à gagner ce match, mais on a eu beaucoup de mal en première période. Seraing était bien en place dans les duels et au niveau des courses. On avait des difficultés à développer notre football", a confié Karim Belhocine en conférence de presse. "On a essayé de corriger le tir en seconde période avec de meilleures intentions, une communication plus poussée et un changement (entrée de Mbayo pour Moreno). On est parvenu à ouvrir le score avant de doubler la mise sur penalty. Ensuite, on a géré le résultat", a souligné le coach des Kerels.

"Cela nous permet de nous éloigner des deux dernières places"

Le pensionnaire du stade des Éperons d'or enregistre un troisième succès de rang. "Un joli neuf sur neuf en six jours. C'est très bien pour l'équipe. Cela nous permet de nous éloigner des deux dernières places. J'ai vu des joueurs qui avaient envie de bien faire les choses, et c'est toujours plaisant pour un entraîneur", a-t-il ajouté avant d'évoquer les ambitions du club.

"On est ambitieux et on ne fixe aucune limite"

Courtrai se hisse provisoirement à la sixième place. Le top 8 et les Playoffs 2 sont-ils devenus l'objectif des Rouge et Blanc ? "Honnêtement, on n'y pense pas encore. On avait pour objectif dès mon arrivée de nous maintenir en D1A. Notre mission, c'est donc le maintien. Dans la mentalité qui est la mienne et celle de mon groupe, on ne veut pas être trop prétentieux et voir trop haut. Mais, on est ambitieux et on ne fixe aucune limite. Ce sera match après match, et les efforts de mes joueurs détermineront notre place", a conclu Karim Belhocine.