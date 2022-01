Alfred Schreuder début son règne par une victoire

L'après Philippe Clement a commencé du côté du Club de Bruges et Schreuder signe une victoire pour sa première.

Après un peu plus de deux saisons, deux titres et quelques bonnes rencontres de Ligue des Champions, Philippe Clement a donc quitté le Club de Bruges pour l'AS Monaco. Alfred Schreuder est arrivé et pour son baptême du feu, il a été accueilli par le brouillard, le froid, un huis clos et STVV. Pour sa première, pas de Noa Lang (suspendu) mais un nouveau système en 3-5-2 avec Bas Dost en pointe.

En première période, il n'y a pas le moindre doute: le Club de Bruges a la main sur la rencontre. La possession de balle est énorme et la patience est de rigueur avec le nouveau coach. Le ballon circule entre les zones, d'un côté à l'autre et du coup les centres s'accumulent. Cela manque encore de précision mais le Club a des occasions. Dans un premier temps, les défenseurs adverses et Schmidt sont à la bonne place. Mais à la demi-heure, une mauvaise passe en retrait lance Dost qui sert Buchanan, ce dernier bute sur le gardien, De Ketelaere récupère la balle perdue et ouvre le score (29', 1-0).

Le deuxième but ne tombe avant la pause, mais les statistiques sont impressionantes: 72% de possession de balle, beaucoup de passes et un Mignolet qui passe une soirée bien tranquille. En seconde période, STVV se montre un peu plus dangereux, mais le gardien des Diables Rouges veille au grain. Il faut dire qu'à la reprise le Club a moins de sérénitémais STVV s'est aussi adapté.

Puis, venant de nulle part, un long ballon de Vormer lance Dost en profondeur. Schmidt sort au mauvais moment, et il se fait lober par le grand Néerlandais (64', 2-0). Dans la foulée, Mata loupe le troisième but dans un face à face avec le gardien adverse. Le Club peut alors dérouler, tout en privant STVV du ballon. Vormer, Dost et Buchanan auraient pu alourdir le score mais Schmidt est attentif.

Le Club de Bruges s'impose donc pour la première de son tout nouveau coach Alfred Schreuder. Un changement de système, un jeu différent et une victoire: le Club de Bruges nouveau est arrivé.