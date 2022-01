L'homme du match: nouveau rôle, nouveau patron

La venue d'Alfred Schreuder a balayé les cartes et le capitaine est redevenu un atout majeur.

On le sait, ces dernières semaines il y avait des tensions entre Ruud Vormer et Philippe Clement. La cause? Le Néerlandais avait été placé sur le banc et cela ne se passait plus trop bien entre les deux hommes.

Mais Clement est parti à Monaco et Schreuder est arrivé avec non seulement une nouvelle façon de jouer, mais surtout un nouveau rôle pour le numéro 25 des Brugeois. Placé en numéro 6, il est là pour distribuer le jeu, un peu à la façon d'un quarterback en football Américain, mais qui ne joue pratiquement que des passes courtes. Son rôle? Etre disponible pour orienter le jeu, pour changer de côté et donner le tempo. Du coup, plus besoin de se projeter.

En plus, il a pu adresser un superbe long ballon vers Bas Dost pour le deuxième but du Club, celui qui a vraiment soulagé tout le monde et a tué le match. Pour ce nouveau rôle, rempli à la perfection, Ruud Vormer est notre homme du match.