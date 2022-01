Gert Verheyen sur Noa Lang : "Son attitude lui a coûté le Soulier d'Or"

Le cas du Néerlandais fait couler beaucoup d'encre en Venise du Nord.

Noa Lang (22 ans, 6 buts et 10 assists en championnat cette saison) n'a pas assisté hier à la victoire de ses coéquipiers face à Saint-Trond (2-0). Il était en effet suspendu.

Dernièrement, le turbulent Néerlandais a encore fait preuve de sa capacité à s'attirer les foudres de la presse et des supporters, lui qui avait déclaré qu'il était le meilleur joueur en Belgique et qu'il méritait le Soulier d'Or. Une récompense remise finalement à Paul Onuachu, ce que Lang avait accueilli en levant les yeux au ciel durant la cérémonie...

Gert Verheyen, ancien du Club de Bruges, est revenu sur cet épisode de la saison des Brugeois, qui selon lui accordent bien trop d'importance à ce prix individuel, au dépit de leur esprit collectif.

Dans le Nieuwsblad, il a déclaré que cette frustration des Blauw en Zwart quant au fait que le Soulier d'Or n'ait pas été choisi dans leur rangs le surprenait. Selon lui, Noa Lang s'est tiré une balle dans le pied, son attitude ayant influé sur son classement final. Néanmoins, cela ne devrait pas tant contrarier les Brugeois, qui doivent se concentrer sur leur saison en Pro League.

"C'est cette insatisfaction du côté de Bruges qui me surprend le plus. Oui, je crois que l'attitude de Noa Lang lui a coûté le Soulier d'Or.

(...)

"Mais pourquoi y attacher autant d'importance ? Le staff et les dirigeants ne parlent que de gagner des trophées ensemble, n'est-ce pas ? Des titres collectifs. Et maintenant, un trophée individuel serait soudainement plus important ? Cela va à l'encontre de tout ce qu'ils disent : No Sweat, No Glory."