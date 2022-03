Seraing s'offre le scalp du Standard pour la première fois de son histoire !

Il y avait un derby liégeois au programme ce dimanche soir lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League avec la rencontre opposant le Standard à Seraing. Assistance : 16.167 personnes.

Luka Elsner pouvait compter sur le retour d'Amallah et d'Emond pour la réception de Seraing. Le Gaumais était aligné d'entrée de jeu tandis que le Marocain débutait sur le banc. Le coach des Rouches avait décidé de surprendre en titularisant le jeune Noubi. Côté sérésien, Jean-Louis Garcia alignait son équipe type.

Le Standard avait prévenu qu'il prendrait Seraing à la gorge d'entrée de jeu, mais c'est pourtant le promu sérésien qui obtiendra la première occasion franche après une erreur de Bokadi, mais Henkinet effectuera un arrêt décisif devant Maziz (5e). Les locaux réagiront via Cafaro, mais son ton tir sera repoussé par Dietsch (10e). Les Rouches auront beaucoup de mal à mettre leur adversaire en difficulté, et c'est même Seraing qui se montrera plus mordant avec plus d'occasions. Le score restera nul et vierge à la pause.

© photonews

Luka Elsner effectuera deux changements à la pause en faisant monter Amallah et Bastien pour Pavlovic et Dragus, trop brouillons en première période. Mais c'est pourtant Seraing qui ouvrira le score. Très bien servi par Maziz, Bernier s'en ira dribbler Henkinet avant de pousser le ballon au fond des filets (55e), 0-1. Une minute plus tard, Mikautadze poussera le portier liégeois à se coucher (56e) avant de manquer le break en tirant juste à côté (63e).

© photonews

Les Rouches tenteront de revenir, mais seront bien trop poussifs et imprécis pour bousculer un adversaire bien en place. Les Métallos ont montré plus de hargne et d'envie que les Liégeois, auteur d'une piètre prestation, ce dimanche. D'ailleurs, les supporters ne se priveront pas de leur faire savoir.

Succès historique pour Seraing qui se paie le scalp du Standard pour la première fois de son histoire. Grâce à cette victoire, les Métallos reviennent à cinq points d'Eupen à trois journées de la fin. Le matricule 16 reste 13ème avec 33 unités au compteur.