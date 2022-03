Luka Elsner dépité après le derby liégeois : "On a touché le fond"

Le Standard de Liège a chuté à domicile face à Seraing (0-1) lors de cette 31ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard a livré une piètre prestation lors du derby liégeois. Totalement absents, les Rouches ont été inoffensifs devant le rectangle sérésien et retombent ainsi dans leurs travers. "Si il y avait un fond à toucher cette saison, on l'a fait ce soir. Le pire match depuis que je suis ici. Le niveau affiché, la vitesse de transmission et l'énergie. On a été trop suffisants voire à la limite de l'irrespect envers l'adversaire. On n'a pas mis les ingrédients de base. Un pas en avant puis deux en arrière après cette rencontre. Cela nous éloigne de ce que nous parvenions à faire ces dernières semaines. Cela nous met en difficulté durant cette fin de saison", a confié un Luka Elsner dépité à l'issue de la rencontre.

"Une faillite collective totale"

Le matricule 16 devra trouver des joueurs prêts à aller au combat pour les trois derniers matchs de la saison. "Je ne sais pas car il y a très peu de joueurs sur lesquels on va pouvoir effectuer une analyse positive. Une faillite collective totale. Le stade était prêt à vivre une bonne soirée et on a tout gâché", a conclu le technicien franco-slovène.