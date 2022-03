Guillaume Dietsch : "Un succès historique qui restera gravé à jamais"

Le RFC Seraing a enregistré un succès historique contre le Standard de Liège (0-1) ce dimanche soir lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Seraing a battu le Standard de Liège pour la première fois de son histoire ce week-end. "Une victoire que l'on attendait depuis longtemps, et j'espère que ce succès va créer un déclic. Un succès historique qui restera gravé à jamais", a confié Guillaume Dietsch. "Nous avons montré du beau jeu et avons enregistré une clean sheet. Cela fait du bien et c'est de bon augure pour la suite avec ce super match", a souligné le portier sérésien.

Les Métallos comptent cinq points de retard sur Eupen, 16ème, à trois journées de la fin. "On y croit encore à ce maintien direct tant que c'est mathématiquement possible. Qui va croire en nous si nous n'y croyons pas nous-mêmes ? On doit reproduire la même envie et le même jeu. On peut faire encore de très belles choses. Au minimum, il y a aura ces barrages vu que le Beerschot est désormais condamné à descendre", a conclu Guillaume Dietsch.