Laurent Henkinet : "Cette défaite fait mal, on ne s'attendait pas à jouer de cette manière"

Alors que le Standard était sur une bonne dynamique, le matricule 16 est retombé dans ses travers en livrant une piètre prestation face à Seraing lors du derby liégeois.

Le Standard de Liège n'a rien montré ce dimanche soir lors du derby liégeois. Mous, brouillons et sans envie, les Rouches ont chuté face au promu sérésien. "Cette défaite fait mal, on ne s'attendait pas à jouer de cette manière. Un match qui était important pour les supporters, mais aussi pour nous. Quelque chose n'allait pas aujourd'hui, mais je ne sais pas l'expliquer", a confié Laurent Henkinet à l'issue de la rencontre. "Trop de relâchement par rapport au fait d'être quasiment sauvé ? Non, il faut tout donner et ne pas se laisser aller. On n'a pas le droit. Pourtant, on voulait remonter avec de meilleures intentions après la pause mais ce ne fut pas le cas. On a bien été bloqués par Seraing qui était bien en place. On pensait être sur une bonne lancée après Charleroi, mais on retombe dans nos travers", a souligné le portier liégeois.

Le douzième homme rouche a exprimé son mécontentement durant la rencontre en sifflant et en fêtant les passes de Seraing. "C'est loin d'être agréable surtout qu'on n'a pas été capables de réagir. La fin de saison est compliquée pour nous, il faut se remobiliser. La victoire historique de Seraing ? Ça fait mal aussi car on savait qu'ils n'avaient jamais battu le Standard. C'est l'année où tout ne passe pas comme on le veut...", a conclu Henkinet.