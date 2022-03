Jean-Louis Garcia après avoir remporté le derby liégeois : "Un immense honneur"

Ce dimanche soir, le RFC Seraing a enregistré un succès historique en s'imposant pour la première fois de son histoire contre le Standard de Liège. Les Métallos sont allés s'imposer 0-1 à Sclessin lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

"Un grande fierté d'être à jamais les premiers Sérésiens à avoir battu le Standard de Liège, et ce de plus à Sclessin. Un immense honneur. Nous l'avons fait avec la manière et avons été conquérants", a confié Jean-Louis Garcia à l'issue de la rencontre. "Nous avons refait le match de Zulte, mais avec le résultat au bout cette fois-ci. Le collectif. triomphé, même si nous aurions dû mener au score à la pause. Puis, nous n'avons rien concédé. Enfin, notre travail commence à payer. Cela peut être fondateur pour notre fin de saison", a souligné le technicien français.

Seraing revient à cinq longueurs de la seizième place détenue par Eupen à trois journées de la fin. "Nous sommes désormais barragistes au minimum. Nous verrons ce qui se passera après OHL. Il faut être au top d'ici une quarantaine de jours de toute façon."