🎥 Un doublé de Frey permet à l'Antwerp de s'imposer à Malines

Grosse affiche ce dimanche avec la rencontre entre le KV Malines et l'Antwerp lors de la première journée de Jupiler Pro League.

Après sa contre-performance à domicile sur la scène européenne contre Drita cette semaine, l'Antwerp devait rectifier le tir Derrière les casernes contre son voisin malinois.

La première occasion sera malinoise avec une accélération de Storm qui remettra le cuir à Ngoy qui enverra le ballon sur le poteau (8e). L'Antwerp réagira via un coup franc direct de Nainggolan qui ira heurter la barre transversale malinoise (24e). Peu après la demi-heure de jeu, les visiteurs ouvriront le score grâce à Frey. Après un joli contrôle dans la surface, le Suisse ajustera Couke (31e), 0-1. Trois minutes plus tard, le Great Old obtiendra un penalty après une faute de Wouters sur De Laet. Frey se chargera de transformer l'envoi et de doubler la mise avec un tir en force au milieu (35e), 0-2.

⚠️ | L'arbitre pointe le point de pénalty pour ce duel de Dries Wouters. 🧐 #KVMANT pic.twitter.com/ePGYeKpXKG — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 24, 2022

© photonews

Julien Ngoy s'offrira ensuite une très belle course solo pour aller semer la zizanie dans la défense malinoise et sa frappe du plat du pied gauche manquera de puissance pour tromper Butez (40e). Le score ne bougera pas à la pause.

© photonews

En début de seconde période, Hairemans poussera Butez à effectuer un très bel arrêt sur un coup franc direct (51e). Par la suite, le matricule 1 se contentera de gérer son avantage tout en contrôlant le ballon. Shved aura une belle opportunité en fin de rencontre, mais sa reprise passera largement au-dessus du but anversois (76e). Les locaux n'arriveront pas à revenir au score et s'inclinent. L'Antwerp a rectifié le tir après son partage contre la modeste équipe de Drita en Conference League.

KV Malines : Coucke, Walsh, Vanlerberghe (Peyre 46e), Wouters, Van Hoorenbeeck (Bolingoli 71e), Lavalée (Gouet 85e), Schoffs, Storm, Shved, Hairemans (Da Cruz 61e), Ngoy (Engvall 71e)

Antwerp : Butez, Vines, Pacho, Alderweireld, De Laet (Bataille 72e), Nainggolan (Verstraete 80e), Yusuf, Gerkens, Balikwisha (Almeida 80e), Miyoshi (Benson 65e), Frey (Janssen 65e)

Arbitre : Erik Lambrechts

Avertissement : Vanlerberghe (23e) ; Alderweireld (50e)

But : Frey (31e et 35e pen)