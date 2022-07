Déception mais aussi des discussions à propos du penalty à Malines : "Il y a l'arbitre et il y a le VAR"

Désillusion au KV Malines après la défaite contre l'Antwerp (0-2). Le penalty a également fait l'objet d'une discussion, car la faute de Wouters a fait l'objet de nombreux débats.

Débuts ratés pour Danny Buijs à la tête de Malines. "Bien sûr, nous sommes déçus. Lorsque vous entrez sur le terrain et que vous voyez tous ces gens dans le stade, cela vous donne un bon sentiment. Vous vous demandez s'il en sortira ce que vous voulez faire et si vous vous en sortirez bien. Vous voulez rendre les supporters heureux. Mais ce n'est pas toujours le cas dans le sport. C'est la seule chose ennuyeuse dans ce travail", a lâché le technicien néerlandais en conférence de presse.

En effet, car il y a d'abord eu le 0-1 de Frey. Mal défendu, selon Buijs. Quelques minutes plus tard, Erik Lambrechts sifflait un penalty pour une erreur de Dries Wouters. "L'un le donne et l'autre pas. Nous devons voir ce que nous pouvons faire de mieux là-bas", a déclaré Buijs.

© photonews

"On peut voir que Dries est déséquilibré et que, par conséquent, il est peut-être un peu en retard", suggère Sandy Walsh. "Est-ce suffisant pour un penalty ? En tant que joueur de Malines, vous allez dire "non" de toute façon, mais je pense que le spectateur neutre ne pensait pas non plus que c'était un penalty. L'arbitre est là, le VAR est là : il y a pourtant suffisamment d'arbitres pour prendre cette décision. "

C'est arrivé vers le côté gauche et bien sûr Nikola Storm était là. "J'étais juste derrière. Je pense que c'était un peu moitié-moitié. Je pense que le VAR n'est pas non plus intervenu à ce moment-là parce qu'ils pensaient : "C'est peut-être possible". Le KaVé est mené 0-2 à la mi-temps. Buijs a changé Vanlerberghe, qui était déjà averti. "Nous avons dû commencer à donner des espaces, ça ne valait pas la peine de risquer."

© photonews

Était-ce alors simplement en pensant au scénario de l'année dernière (0-2 est devenu 3-2 alors) ? "Il faut toujours continuer à y croire", a dit Storm en riant. "La semaine dernière contre Wolfsburg, nous étions menés 0-4 et c'est devenu passionnant. Je n'ai pas vraiment eu l'impression que nous étions à terre. Ils ont eu leurs moments. C'est dur pour nous, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait plus que ça."

En l'absence de but, il était difficile de garder la foi. "Vous savez que vous pouvez essayer de renverser la situation lorsque vous marquez un but, surtout avec le soutien du public. Ça a continué et à la fin, ça n'est pas venu. On pousse encore à la fin en envoyant un défenseur central vers l'avant, mais ce n'est pas suffisant. Ce sont des leçons pour les prochaines semaines", a conclu Walsh.