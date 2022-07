Bruges s'en sort en fin de match face à un Genk méritant

On ne s'est pas ennuyés ce dimanche au Jan Breydel. Bruges a pris le dessus sur Genk (3-2).

Sans Charles De Ketelaere, donc, mais avec Jutgla devant, Bruges alignait une défense à 3 avec Meijer et Skov Olsen sur les flancs. Vormer est titulaire. Côté Genk, Vrancken décide de former un 4-3-3, avec Dessers en 9.

Après une dizaine de minutes d'échauffement, Genk met le feu dans la défense brugeoise. Ito est le premier à mettre Mignolet à contribution, mais ne sera assurément pas le dernier (13e). Trois minutes plus tard, l'homme des play-offs la saison dernière réalise un double arrêt devant Hrosovsky et Oyen, puis dégoûte à deux reprises Dessers en face à face.

Comme bien souvent dans ce genre de situations, c'est l'équipe dominée qui prend l'avantage. Jutgla joue parfaitement le pivot et lance idéalement Skov Olsen. Le Danois ne se pose pas de questions et frappe à l'instinct. Le but est sublime (22e).

Mais Genk est dans un beau jour, et Mechele est à côté de ses pompes. Munoz s'arrache pour centrer, Dessers passe devant le défenseur central beaucoup trop facilement et remet les pendules à l'heure (30e).

Il n'y en a ensuite que pour les hommes de Vrancken, qui profitent des errements de la défense brugeoise. Ito est contré deux fois par un Mignolet auteur de 8 (!) arrêts sur la première mi-temps, et Dessers est rattrappé in extremis par Mata.

Tout proche du point de rupture

Les Limbourgeois poursuivent sur leur lancée et prennent les devants. Dessers, Ito, Trésor, ça combine parfaitement. Le Japonais sert parfaitement Trésor, qui place hors de portée de Mignolet (47e).

Bruges n'est pas très séduisant dans le jeu, mais d'expérience on sait qu'ils savent saisir leurs moments. Cela se confirme lorsque Jutgla, qui vient de buter sur Vandevoordt, remet de la tête sur Vanaken. Son sang-froid fait la différence, c'est 2-2 à l'heure de jeu.

Dans la foulée, Hoefkens décide de faire monter celui qui a animé l'actualité des transferts pendant des semaines : Casper Nielsen. Le Danois fait son baptême du feu et on attend de lui l'apport de solutions pour faire basculer la rencontre.

Le point de rupture est proche. Jutgla étale toute sa technique, envoie une frappe supersonique juste à côté du coin droit du but (78e) puis enrhume toute la défense mais s'échoue sur le poteau (80e). Genk semble un peu à court d'idées mais surtout de jus.

Cela méritait bien une fin de match spectaculaire

Déjà mis à contribution sur une phase dans le rectangle genkois un peu plus tôt, Nicolas Laforge va devoir prendre une décision qui va décider de l'issue de la rencontre. Mata reçoit une poussée - stupide - dans le rectangle. Le VAR intervient, c'est penalty.

Nouvelle recrue, Cyle Larin passe tout près de gâcher cette chance presque inespérée. Le Canadien demande à Vanaken de tirer le penalty mais tire sur le poteau. Heureusement que Skov Olsen est là pour reprendre et faire exulter le Jan Breydel !

Bruges a été malmené, mais s'en sort face à un Genk qui peut nourrir de grands regrets.