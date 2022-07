Le Sporting de Charleroi prend son envol malgré les trous d'air

Si tout n'est pas encore parfait, c'est un Sporting de Charleroi fébrile qui a battu Eupen ce samedi pour sa première rencontre de la saison.

Entamer la saison, à domicile, c'est une pression supplémentaire. Avant d'aller à l'Union, les hommes d'Edward Still voulaient prendre les trois points historie de lancer la machine. Il fallait aussi redonner un peu de positif en ce début d'exercice qui a vu le club publier un communiqué pour calmer la grogne des supporters.

Durant le premier acte, globalement, il n'y en a eu que pour les Zèbres. Le vrai problème, c'est le dernier geste. Les actions sont bien construites, les phases de transition sont bonnes, mais la dernière passe manque de précision et de timing. Au fil des minutes, Morioka et Zaroury se compliquent même la tâche à force de vouloir faire la décision. Arrive alors la 19ᵉ minute, et une superbe combinaison en une-deux entre Zorgane et Zaroury, ce dernier pousse la balle au fond sur un centre du premier (19', 1-0). Jusqu'à la pause, un faux rythme s'installe et les fautes s'accumulent. Koffi doit lui s'employer timidement sur des frappes de Nuhu et Prevljak.

Après la pause, tout s'accélère. Nurudeen doit sortir un arrêt 5 étoiles sur une frappe de Zaroury. Mais le gardien des Pandas ne pourra cependant rien sur le corner qui suit : Morioka trouve la tête puissante de Bessile pour le but du break (50', 2-0). Un peu comme en première période, les joueurs locaux font une nouvelle fois preuve d'imprécisions, normales à ce stade de la compétition. Nervosité, envie de bien faire, précipitations : les causes peuvent être multiples, néanmoins les faits sont là : le troisième but ne tombe pas.

La valse des changements et la pause boisson cassent un peu le rythme de la rencontre. Sur une action, un peu anodine d'ailleurs, les Pandas reprennent espoir. Prevljak dévie pour N'dri qui s'en va réduire la marque d'une frappe dans un angle fermé qui trompe un Koffi pas très bien sur ses appuis (76', 2-1). Le doute envahit alors le Mambourg, sur la pelouse et dans les tribunes.

Les minutes passes et malgré un N'dri bien monté, les Zèbres enfoncent le clou à la suite d'une frappe de Mbenza, Nurudeen repousse dans les pieds de Gholizadeh qui marque dans le but vide (90'+3, 3-1). Ces 3 points font du bien au moral de tout le monde et vu le scénario du match, un nul aurait été synonyme de défaite auprès des supporters. Mais tout le monde peut souffler : c'est bien avec trois points au compteur que Charleroi se déplacera vendredi à l'Union.