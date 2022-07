Dix (!) Belges au coup d'envoi : le KV Malines offre un spectacle rare pour la reprise de JPL

Ca mérite d'être salué : ce dimanche face à l'Antwerp, le KV Malines a aligné 10 joueurs belges au coup d'envoi.

Depuis sa remontée en D1A, le KV Malines s'est déjà signalé par sa propension à aligner de nombreux belges au coup d'envoi des rencontres. Ainsi, pour son retour au sein de l'élite, le Kavé faisait partie, avec Waasland-Beveren et le RSC Anderlecht, des trois équipes alignant le plus de Belges en moyenne au coup d'envoi (source : Sporza). Le tout en restant sportivement pertinent puisque les Sang & Or remportaient la Coupe de Belgique cette saison.

Pour la reprise de cette saison 2022-2023, Malines a battu son propre record et alignait ainsi...10 belges au coup d'envoi. Seul l'Ukrainien Maryan Shved venait "gâcher" la fête. Pour les plus observateurs d'entre vous : Sandy Walsh est répertorié comme Néerlandais, mais est né à Bruxelles de parents néerlandais et a fait toutes ses classes en Belgique depuis les écoles de jeunes. Il dispose des deux nationalités et compte également comme Belge pour les quotas de la Pro League. Côté équipe nationale, il est passé par les équipes d'âge néerlandaises...et va bientôt devenir international indonésien.

Nombre de Belges dans le onze au coup d'envoi (y compris ceux évoluant pour d'autres sélections mais Belges de nationalité, ex. Dessers, Amallah, Mata...):

KV MALINES : 10

WESTERLO : 8 (nda : Sinan Bolat dispose de la nationalité belge)

STANDARD DE LIEGE : 7

ANTWERP : 5

CLUB DE BRUGES : 5

RACING GENK : 5

AS EUPEN : 5

OHL : 5

ZULTE WAREGEM : 5

ANDERLECHT : 5

CERCLE DE BRUGES : 4

LA GANTOISE : 4

UNION SAINT-GILLOISE : 4

KV COURTRAI : 4

STVV : 3

CHARLEROI : 3

KV OSTENDE : 3

RFC SERAING : 3