La Croatie vers sa deuxième finale consécutive ? L'Argentine et Messi encore plus près du sacre ?

Place à la première demi-finale de cette Coupe du Monde 2022, ce mardi.

Ce mardi soir (20h00), la Croatie et l'Argentine s'affrontent pour une place en finale de la Coupe du Monde 2022.

Défaite d'entrée de jeu contre l'Arabie Saoudite, la bande à Messi a ensuite réalisé le parcours sans faute, en s'imposant contre le Mexique, la Pologne et l'Australie. En quarts de finale, contre les Pays-Bas, c'est aux tirs au but que l'Albiceleste l'a emporté, après avoir compté un avantage de deux buts durant les nonante minutes initiales. L'objectif ultime se rapproche pour Scaloni et ses hommes : encore deux victoires et Lionel Messi sera, enfin, sacré champion du Monde.

Mais la tâche sera tout sauf aisée. La Croatie, c'est du costaud. Finalistes il y a quatre ans, les Croates sont à une victoire de rééditer cette incroyable performance. Tombeuse du Canada en poules, la Croatie a profité de partages contre le Maroc et la Belgique pour rallier les huitièmes de finale. Après deux victoires aux tirs au but contre le Japon et le Brésil, voilà les hommes de Zlatko Dalic à une marche d'une éventuelle revanche contre la France en finale de Coupe du Monde.

Cette demi-finale, qui s'annonce explosive, sera à suivre dès 19h45 en direct commenté sur Walfoot.be.