Lionel Scaloni et l'Argentine à une marche du sacre : "Les larmes, c'est parce que c'est quelque chose de très excitant"

Le sélectionneur argentin, en larmes, est tombé dans les bras de Lionel Messi après la partie.

Ce mardi, l'Argentine n'a fait qu'une bouchée de la Croatie (3-0) et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Un rêve qui commence à se réaliser pour tout un peuple, qui souhaite, par-dessus tout, voir Lionel Messi remporter la plus grande compétition du Monde avant de prendre sa retraite internationale. Déterminante, la Pulga a été l'auteur d'un penalty transformé ainsi que d'une superbe passe décisive face aux Croates. Très touché émotionnellement, Lionel Scaloni est tombé dans les bras du septuple Ballon d'Or après la partie.

"On fête ça parce que c'est quelque chose de très excitant, mais il reste encore un pas à faire. C'est le moment de profiter, mais il faut déjà penser à ce qui va arriver" lance le sélectionneur en conférence de presse d'après-match.

Ce dimanche, c'est la 6e finale de Coupe du Monde de son histoire que l'Argentine disputera. Ce sera soit face au Maroc, soit face à la France. "J'essaie de ne pas me détourner de l'objectif. Je suis dans l'endroit rêvé pour tout Argentin. Quand tu représentes ton pays, c'est impossible de ne pas être heureux alors qu'il y a tous ces gars-là, ces supporters. C'est excitant. Quand on a perdu contre l'Arabie Saoudite, le peuple était encore avec nous. On a senti le soutien de tout le monde et c'est sans égal. On penchait tous dans le même sens. On veut tous le bien commun, on est tous fans du céleste et du blanc" conclut un Scaloni euphorique.