Luka Modric enrage : "Il n'y a pas penalty !"

Le capitaine de la Croatie était logiquement déçu après l'élimination en demi-finales de la Coupe du monde face à l'Argentine (3-0). Il s'est également exprimé sur l'arbitrage, qui n'a pas cessé de faire parler de lui lors de ce tournoi.

Ce sera sans aucun doute la dernière Coupe du monde de Luka Modric. Malgré une nouvelle prestation de haut vol face à l'Argentine, le Croate de 37 ans devra faire ses adieux lors de la petite finale, une rencontre qu'il ne compte pas bouder.

"Il faut récupérer et essayer de gagner le match pour la troisième place. On est tristes, on espérait jouer une nouvelle finale. Ça n'est pas arrivé", a déclaré Modric en après-match, toujours très classe envers son adversaire, un peu moins envers l'arbitrage. "Il faut féliciter l'Argentine et c'est tout. Le penalty a été un moment clé. On était bien, on contrôlait le match. L'arbitre ne nous a pas donné un corner et ça a abouti au penalty."

"D'après moi, il n'y a pas penalty. Julian Alvarez tire, notre gardien sort devant lui et je n'arrive pas à croire que l'arbitre ait accordé ce penalty", peste Modric, qui reste néanmoins réaliste. "C'est comme ça, on ne peut pas changer. On doit se reposer et essayer de gagner le prochain match. On a fait un très bon Mondial et ça n'est jamais une punition de jouer pour la sélection. Il y a une médaille de bronze en jeu, on doit se préparer parce que si on l'obtient c'est un bon résultat."