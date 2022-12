Lionel Messi fait une grande révélation sur son avenir international

Lionel Messi disputera-t-il son dernier match avec l'Argentine dimanche ? C'est bien possible.

Lionel Messi a 35 ans et s'il a déjà, au cours de sa carrière, hésité à prendre sa retraite internationale suite à des désillusions fréquentes, il est désormais aux portes de son plus grand rêve : gagner la Coupe du Monde. Cette fois, arrêter aurait du sens. Messi est en tout cas sûr d'une chose : ce sera son dernier match de Coupe du Monde. "Il y a de longues années avant la prochaine Coupe du Monde, je ne crois pas que ce sera possible", reconnaît la Pulga. "Finir comme ça serait la plus belle chose possible".

Ayant remporté la Copa America pour la première fois en 2021, Léo Messi n'aurait plus rien à gagner avec l'Argentine s'il soulevait le trophée mondial dimanche. En 2026, il aurait 39 ans durant la Coupe du Monde. Rien d'étonnant donc à l'imaginer quitter la sélection sur une telle note...