🎥 La folie à Buenos Aires lors d'Argentine-Croatie

Il était 16h lors du coup d'envoi d'Argentine-Croatie à Buenos Aires, et on imagine que la fête s'est poursuivie une bonne partie de la soirée, voire de la nuit. Car d'après les images apparues sur les réseaux sociaux, c'était la folie dans la capitale argentine. Des dizaines de milliers de personnes étaient réunies Place de la République pour célébrer la qualification pour la finale et chanter à la gloire de Lionel Messi, auteur d'un grand match.

Breathtaking scenes at the Plaza de la Republica in Buenos Aires. Proud Argentinians as far as the eye can see. Imagine what this devoted footballing nation will look like if the Albiceleste emerge victorious on Sunday đŸ‡ŠđŸ‡·pic.twitter.com/rVEoXTCXNW