Lovro Majer : "L'Argentine n'aurait pas dû recevoir ce penalty, il nous a tué"

Après une première demi-heure solide, la Croatie a craqué sous les assauts argentins, ce mardi soir.

Ce mardi, la Croatie a vu son parcours s'arrêter en demi-finale de cette Coupe du Monde 2022, contre l'Argentine (3-0). Après une première demi-heure solide et fidèle à leurs valeurs, les Croates ont craqué sous la pression des assauts argentins, après un penalty litigieux accordé en faveur de l'Albiceleste peu après la 30e minute de jeu pour une faute de Livakovic sur Julian Alvarez. Après la rencontre, le milieu de terrain de 24 ans Lovro Majer est revenu sur cette phase et ce coup de pied de réparation qui n'aurait, selon lui, pas dû être accordé.

"C'est stupide de commenter et de se plaindre des décisions, même si je pense que nous aurions dû obtenir un corner et que l'Argentine n'aurait pas dû recevoir de penalty, mais c'est comme ça. Nous avons été tués par ce penalty et le deuxième but rapide derrière ça. Dans des matchs comme celui-là, les erreurs sont sévèrement punies."

Un avis soutenu par son coéquipier, Borna Sosa. "Nous avons bien joué pendant la première demi-heure, mais ensuite ce penalty est arrivé. Il est discutable, car le corner avant aurait dû être pour nous. Vous êtes la meilleure équipe durant 30 minutes et ensuite, vous êtes menés 2-0... C'est difficile à rattraper. Il n'y a rien à dire, sauf à féliciter l'Argentine pour la victoire bien méritée et c'est à nous de nous vider la tête maintenant."