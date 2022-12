Lionel Messi a le sourire : "Nous n'étions pas les favoris, et nous voilà en finale"

Lionel Messi a réagi à la qualification de l'Argentine pour la 6e finale de Coupe du Monde de son histoire.

Sans surprise, Lionel Messi (35 ans) a été élu homme du match en demi-finale de la Coupe du Monde face à la Croatie. Un but, un assist et un grand match dans son ensemble : l'Argentin marche sur l'eau dans ce Mondial, élu homme du match pour la 4e fois de la compétition. Il peut désormais aller chercher le dernier titre qui manque cruellement à son palmarès, en cas de victoire dimanche. "Beaucoup de choses me passent en tête en ce moment, ce qu'on vit est incroyable", souriait Léo Messi après la qualification.

Auteur d'un slalom mémorable sur le troisième but argentin, Messi semble en train de réaliser "sa" Coupe du Monde 1986, comme Diego Maradona à l'époque. "Je ne sais pas si c'est mon meilleur Mondial, mais je prends beaucoup de plaisir depuis le début. C'est très excitant de vivre tout ça, avec nos familles, nos amis présents ici", se réjouit-il. "Nous savions que nous n'étions pas les plus grands favoris à la victoire au début, et nous voilà en finale. Cette équipe est extraordinaire".