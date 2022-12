Luka Modric classe : "Je souhaite à Lionel Messi de gagner le trophée"

La Croatie était déçue au coup de sifflet final : l'Argentine était trop forte (3-0), et il n'y aura pas de deuxième finale consécutive pour la sélection au damier. Luka Modric (37 ans) vivait probablement sa dernière Coupe du Monde, et a encore été étincelant. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de Lionel Messi, qui a porté l'Albiceleste. "Messi réalise un grand tournoi, il montre encore toutes ses qualités", déclare Modric après la rencontre.

Applaudi par les fans argentins à sa sortie, Luka Modric a souhaité à son homologue capitaine d'aller au bout. "Je souhaite à Lionel Messi de gagner le tournoi, il le mérite. C'est le plus grand de l'histoire", estime le joueur du Real Madrid. "Je l'ai félicité et lui ai souhaité bonne chance pour la finale".

Luka Modric: “Congratulations and I wish good luck in the final to Messi. He is having an amazing tournament and he’s showing his greatness." pic.twitter.com/beBP0cwCFA