🎥 L'incroyable action de Messi, qui met Gvardiol dans sa poche

Lionel Messi a brillé de mille feux ce mardi, faisant vivre un calvaire à celui que beaucoup voient comme le meilleur défenseur du tournoi.

Lionel Messi (35 ans) est en train de réaliser une Coupe du Monde de folie. L'Argentin a inscrit son 5e but de la compétition, sur penalty, et a surtout été intenable durant 90 minutes. Alors que la Croatie pousse pour recoller au score et se remettre dans le match, à la 69e minute, le septuple Ballon d'Or se lance dans un slalom dont il a le secret : accélération, tour sur lui-même et nouveau coup de rein laissent sur place la défense croate et surtout Josip Gvardiol. Julian Alvarez est à la réception : c'est 3-0.

L'action individuelle de ce Mondial qui, en cas de trophée argentin, peut rentrer dans l'histoire, comme un certain slalom de Diego Maradona en 1986...