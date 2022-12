Messi et Alvarez mettent la Croatie au tapis, l'Argentine rejoint la finale de la Coupe du Monde 2022

Grâce à une grosse fin de première période, l'Argentine vient à bout de la Croatie et rejoint la finale de cette Coupe du Monde 2022.

C'est la première demi-finale de cette Coupe du Monde 2022 qui se disputait, ce mardi soir, au Lusail Stadium. La Croatie, qui s'est imposée aux tirs au but face au Japon et au Brésil, peut se qualifier pour sa seconde finale de Coupe du Monde consécutive. L'Argentine, tombeuse des Pays-Bas en quarts de finale, peut se rapprocher de son rêve ultime : offrir à Lionel Messi sa première et seule Coupe du Monde.

Le début de cette partie est très équilibré et moribond. Les deux équipes s'attendent, ne veulent pas commettre d'erreurs et ne créent donc aucune occasion. Absolument aucune. Le premier danger survient à la 32e minute. Julian Alvarez est magnifiquement lancé dans la profondeur et est stoppé par Livakovic juste après avoir pu dévier le cuir. Daniele Orsato indique logiquement le point de penalty. Lionel Messi s'élance et envoie une véritable fusée dans la lucarne croate. Les Argentins font la course en tête (1-0, 33e). Avec ce but, La Pulga devient le meilleur buteur argentin de l'histoire de la Coupe du Monde (11 buts) devant Gabriel Batistuta (10)

Cette ouverture du score va complètement désorganiser la Croatie, qui va vivre une fin de première période chaotique. Messi s'extirpe de la défense, réalise le grand pont et peut dévier le ballon vers Julian Alvarez. Le joueur de Manchester City récupère le cuir au milieu de terrain, s'enfonce dans la défense, profite de deux contres favorables et double la mise en faveur des hommes de Scaloni (2-0, 40e). Quelques instants plus tard, Mac Allister dévie joliment un coup de coin de Messi. Cette fois, le portier croate s'interpose (43e).

Le début de la seconde période repart sur le même rythme que la première. Les rares occasions sont à l'avantage de l'Argentine. Superbe ballon de Mac Allister vers Julian Alvarez, qui tente de servir Enzo Fernandez. La passe du joueur de Manchester City est écartée par la défense (57e). Quelques instants plus tard, Enzo Fernandez et Messi combinent dans la surface, mais la frappe de La Pulga est écartée par Livakovic (58e).

L'Argentine va définitivement tuer la rencontre à vingt minutes du terme. Bien lancé et isolé sur le côté droit, Lionel Messi se défait magnifiquement de trois défenseurs, dont Gvardiol. Un geste dont seul lui a le secret, qui lui permet de se retourner et de servir idéalement Julian Alvarez, qui inscrit son deuxième but de la soirée (3-0, 70e).

La fin de match se déroulera sous les contrôle des hommes de Scaloni. Victoire logique pour l'Argentine qui file en finale de cette Coupe du Monde 2022 grâce à un festival de ses deux attaquants, Julian Alvarez et Lionel Messi. Pour la dernière de Luka Modric dans un Mondial, la Croatie voit son superbe parcours s'arrêter dans le dernier carré.