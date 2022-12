Manchester City se renforcera-t-il encore lors du mercato ? Pep Guardiola répond

Les Cityzens, qui comptent huit unités de retard sur le leader Arsenal, se rendent à Leeds, ce mercredi soir.

Comme lors de chaque saison ou presque, Manchester City a entamé son exercice 2022-2023 au "petit trot". Quelques points perdus de manière très évitable, mais tout de même une troisième place en championnat ainsi qu'une qualification pour les 1/8es de finale de Ligue des Champions, où les Cityzens défieront Leipzig.

Ce mercredi, c'est sur la pelouse de Leeds que les hommes de Pep Guardiola tenteront de reprendre la place de dauphin à Newcastle et de revenir dans le sillage des Gunners. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l'entraîneur des Skyblues a été interrogé, en conférence de presse, sur des possibles arrivées au cours du mois de janvier.

La réponse du coach ? "Je ne pense pas que nous allons signer un joueur en janvier." Pep Guardiola, on le connaît. La presse, ce n'est pas son dada, et laisser fuiter de potentielles informations n'est pas dans son tempérament. Ben White a été récemment cité par la presse anglaise, tout comme Declan Rice.

Nous verrons ce que compte faire Manchester City, qui est toujours en balance financière positive cette saison grâce aux départ de Gabriel Jesus, Raheem Sterling et Oleksandr Zinchenko, et ce, malgré les arrivées onéreuses d'Erling Haaland et de Kalvin Philips, mais aussi de Manuel Akanji et Sergio Gomez. Info ou intox de la part de Guardiola ? Réponse dans les prochaines semaines.