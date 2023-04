Eupen se fait humilier et se met en danger, Zulte Waregem continue d'y croire !

Ce samedi après-midi, Eupen recevait Zulte Waregem lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

"Do or die" disait-on du côté de Zulte Waregem avant ce choc du bas de classement. Eupen devait s'imposer pour assurer son maintien tandis que l'Essevee était dans l'obligation de l'emporter pour conserver des chances de survie et revenir ainsi à un point des Pandas.

Pas de round d'observation dans cette partie puisque Zulte ouvrait rapidement le score. À la réception d'un coup franc de Vormer, Fila faisait mouche via une déviation qui surprenait Moser (5e), 0-1.

© photonews

Quatre minutes plus tard, les visiteurs avaient la possibilité de faire le break suite à une grossière perte de balle de Paeshuyse. Fadera en profitait pour filer seul vers le but de Moser, mais il mettait trop de temps à décocher sa frappe et permettait à Paeshuyse de se racheter en effectuant un très beau tacle (10e). Cueillis à froid, les Pandas avaient du mal à construire et à bousculer des visiteurs bien organisés. Ces derniers doublaient même la mise à la demi-heure de jeu. À la réception d'un centre de Ndour, Gano envoyait le ballon au fond des filets (30e), 0-2. Juste avant la pause, l'Essevee envoyait deux nouveaux uppercuts. Bien servi par Vormer, Gano contrôlait le cuir avant d'ajuster Moser (40e), 0-3. Dans le temps complémentaire de la première période, Gano allait même de son triplé grâce à un caviar de Fila (45e+2), 0-4.

© photonews

Certainement secoués à la pause, Eupen remontait directement sur le terrain avec de meilleures intentions offensives et réduisait directement la marque via Prevljak (46e), 1-4. Mais il était compliqué de maintenir la pression et de planter une deuxième rose. La VAR intervenait à l'heure de jeu pour annuler un but de Vossen (60e).

© photonews

Zulte Waregem ne s'arrêtait pas là et infligeait une véritable correction aux locaux. Sur une contre-attaque, Fadera servait Vormer qui trompait Moser d'une jolie pichenette (79e), 1-5. Le score ne bougeait plus.

© photonews

Eupen avait la possibilité de se sauver ce samedi en cas de victoire et même en cas de partage si Ostende ne parvenait pas à gagner contre OHL ce soir (18h15). Mais les Pandas ont sombré chez eux face à des Flandriens déterminés. Quinzième avec désormais un point d'avance sur Zulte, la formation germanophone a encore son destin entre les mains mais a droit à un déplacement périlleux dimanche prochain au Club de Bruges. L'Essevee se hisse provisoirement à la 16ème place et continue d'y croire. Ils sont dans l'obligation de battre le Cercle la semaine prochaine pour conserver des chances de rester en D1A.

Eupen : Moser, Davidson, Filin, Paeshuyse, Van Genechten (Gassama 46e), Charles-Cook (Davo 73e), Lambert, Peeters, Magnée, Prevljak, N'Dri

Zulte Waregem : Bostyn, Miroshi, Willen, Derijck, Fila (Harinck 90e), Vormer (Tambedou 87e), Sissako (Rommens 90e), Ndour (Braem 90e), Fadera, Vossen (Brüls 84e), Gano

Arbitre : Jasper Vergoote

Avertissement : N'Dri (35e), Filin (80e), Prevljak (89e) ; Fila (76e)

But : Prevljak (46e) ; Fila (5e), Gano (30e, 40e et 45e+2), Vormer (79e)