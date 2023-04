Edward Still : "La déception est énorme, c'est difficile à digérer"

Ce samedi soir, Eupen a sombré face à Zulte Waregem (1-5) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Eupen devait battre Zulte Waregem pour assurer son maintien, voire même partager l'enjeu tout en espérant qu'Ostende ne gagne pas. Mais les Pandas ont littéralement explosé en plein vol en étant dépassés dans tous les compartiments du jeu. Karol Fila a ouvert le score pour l'Essevee sur un coup-franc de Ruud Vormer (5e) avant de voir Zinho Gano planter un triplé en moins de vingt minutes (28e, 39e, 45+2e). En début de seconde période, Eupen réduisait la marque via Smail Prevljak (46e), mais le but du Bosien n’était qu’un feu de paille. Vormer se chargeait d'alourdir le score en fin de rencontre (79e).

"Notre timing n'a pas été bon et nous avons été punis trois fois"

"La déception est énorme, nous ressentons un sentiment négatif après un tel résultat !", a confié Edward Still à l'issue de la rencontre. "Prendre trois buts sur trois phases de jeu identiques, c'est difficile à digérer. Surtout quand nous savons que les phases de jeu arrêtées font partie des grosses qualités de Zulte avec Vormer et Gano. Nous n'avons pas de profil pour égaler nos adversaires dans le jeu aérien et nous avons mis en place une ligne fort haut pour garder ces joueurs le plus loin possible du rectangle. Notre timing n'a pas été bon et nous avons été punis trois fois", a souligné le T1 des Pandas.

"On a senti la différence d'expérience entre les deux équipes"

Au retour des vestiaires, les locaux ont réduit le score, mais n'ont pas été capables d'emballer la rencontre. "La gestion de la nervosité a été différente entre les deux équipes. On a senti la différence d'expérience entre les deux équipes et cela nous a coûté cher. Les cadres n'ont pas été capables d'apporter de la sérénité et de calmer le jeu. Il faudra faire un résultat à Bruges dimanche prochain", a conclu Still.

Eupen reste quinzième avec 28 points au compteur et n’a plus qu’un petit point d’avance sur son adversaire du jour, Zulte-Waregem (27 points).