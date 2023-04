Anderlecht explose en vol à Genk et voit le top 8 s'éloigner

Anderlecht n'a plus son sort en mains dans la course au top 8. Les Mauves ont été écrasés par un Genk profitant de certaines largesses défensives inhabituelles ces dernières semaines.

Était-ce "do or die" pour le Sporting d'Anderlecht ? Si le résultat de Charleroi vendredi était une bonne nouvelle, ceux du Cercle et dans une moindre mesure de Westerlo hier promettent une lutte acharnée pour le top 8. Et face aux Mauves, un leader genkois qui a bien intérêt à relever la tête avant la phase finale afin de ne pas tout perdre.

Ce double enjeu donne lieu à une rencontre débridée : Genk pousse fort, d'emblée, avec un El Khannouss qui régale et un Paintsil inarrêtable. Moussa N'diaye est rapidement averti (5e) et passera une très mauvaise première période.

Pourtant, le premier arrêt est pour Maarten Vandevoordt : le portier limbourgeois sort un réflexe étourdissant sur une tête de Slimani (15e). L'Algérien pèse lourd : sur un beau contre emmené par Refaelov, il reprend ensuite de volée sur le gardien (17e). Genk, cependant, va prendre le contrôle du match.

© photonews

La première alerte est signée Paintsil qui force Verbruggen à un arrêt du pied (22e). Le danger vient surtout du côté gauche anderlechtois, mais le déclic viendra de l'axe : Trésor a de la chance et, via Debast, trouve un Aly Samatta qui enroule magnifiquement (36e, 1-0). Paintsil, encore lui, passe tout près du break dans la foulée.

Anderlecht a cependant de la ressource, et a surtout Islam Slimani : après une charge sonnée par un Debast qui s'offre un dribble fantastique côté droit, les Mauves poussent, renversent le jeu de gauche à droite jusqu'à ce que Sardella dévie pour son buteur, qui fusille Vandevoordt (40e, 1-1). Idéal avant la pause ? C'est ce que...Genk se dira en ayant, une nouvelle fois suite à un débordement de Pantsil, fait le 2-1 via Ouattara à la réception du second ballon (45e+2).

L'AZ en salive

On a dès lors hâte d'une seconde période qui promet du grand spectacle. Problème : il sera à sens unique. Le pauvre Moussa N'diaye, déjà dans la sauce une mi-temps, est immédiatement mis à mal par Joseph Paintsil, qui part dans son dos pour faire le break (3-1, 49e) dès la première occasion genkoise.

Le latéral sénégalais avait dansé sur l'AZ jeudi en Conference League ; si les scouts d'Alkmaar ont vu le match de ce dimanche (et nous n'en doutons pas), ils doivent se demander qui jouait ce dimanche. Et saliver : s'il paraissait impossible que le RSCA prenne 3 buts aux Pays-Bas avant aujourd'hui, on serait moins affirmatif désormais.

C'est ensuite Angelo Preciado qui profite des espaces du côté d'Ndiaye pour servir Bilal El Khannouss en retrait - et tuer le match dès la 53e (4-1). Le maestro marocain est récompensé d'une prestation XXL. Symbole du coup sur la tête pris par Anderlecht, Islam Slimani, trouvé par Dreyer, ne réduit pas l'écart du point de penalty, une occasion qu'il aurait mise au fond les yeux fermés à 0-0.

© photonews

Le RSCA ira tout de même redonner un semblant de suspens au dernier quart d'heure en allant faire 4-2 via Anders Dreyer, lancé dans le dos de McKenzie (64e), mais ne parviendra ensuite pas à recoller au score et faire douter le leader. Pire : c'est même sur un contre initié par...Anouar Aït El-Hadj que Joseph Paintsil fixera le score à 5-2 (85e), pour l'humiliant détail.

Le Racing Genk a joué en leader et en champion ce dimanche, envoyant un message clair à l'Union Saint-Gilloise. Du côté d'Anderlecht, le top 8 s'éloigne : les Mauves n'ont plus leur sort en mains, et devront compter entre autres sur...Genk, qui va à Charleroi lors du dernier match. Oh, l'ironie...