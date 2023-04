Eupen a loupé le coche : "C'est incompréhensible"

Ce samedi soir, Eupen a sombré face à Zulte Waregem (1-5) lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Eupen devait battre Zulte Waregem pour assurer son maintien, voire même partager l'enjeu tout en espérant qu'Ostende ne gagne pas. Mais les Pandas ont littéralement explosé en plein vol en étant dépassés dans tous les compartiments du jeu. Karol Fila a ouvert le score pour l'Essevee sur un coup-franc de Ruud Vormer (5e) avant de voir Zinho Gano planter un triplé en moins de vingt minutes (28e, 39e, 45+2e). En début de seconde période, Eupen réduisait la marque via Smail Prevljak (46e), mais le but du Bosien n’était qu’un feu de paille. Vormer se chargeait d'alourdir le score en fin de rencontre (79e).

"Cela fait mal"

"Je n'ai aucune explication à propos de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Nous sommes tous passés à côté de notre match. Je n'ai pas les mots", a confié Boris Lambert à l'issue de la rencontre. "Cela fait mal car on attendait un autre résultat sans oublier les bonnes prestations de ces dernières semaines. C'est incompréhensible car nous sommes capables de mieux faire. Nous devons nous remettre au boulot et surtout restés soudés et unis pour le week-end prochain", a expliqué le défenseur polyvalent.

"Il faudra laisser ses tripes sur le terrain à Bruges"

Place au Club de Bruges dimanche prochain. "Il reste encore un match et tout est encore jouable. Il faudra montrer un autre visage au Club de Bruges. Nous sommes capables de réaliser de belles choses contre de grosses équipes, nous l'avons déjà démontré. Il faudra laisser ses tripes sur le terrain pour bousculer le Club", a conclu Lambert.

Eupen reste quinzième avec 28 points au compteur et n’a plus qu’un petit point d’avance sur son adversaire du jour, Zulte-Waregem (27 points).