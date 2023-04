Une première en cinq ans !

Ruud Vormer et le SV Zulte Waregem sont en pleine lutte pour leur survie en Jupiler Pro League. Le Néerlandais a délivré pas moins de trois passes décisives en première mi-temps lors de la victoire 1-5 de Zulte Waregem sur Eupen. C'était la première fois en cinq ans en JPL.

La victoire de Zulte Waregem signifie que l'équipe a encore une chance de jouer en Jupiler Pro League l'année prochaine. L'équipe devra gagner le week-end prochain contre le Cercle et Eupen devra ensuite perdre des points lors de son déplacement au Club de Bruges.

3 - @ESSEVEELIVE's Ruud Vormer is the first player to assist three goals in the first half of a single @ProLeagueBE match over the last five years, with the Dutchman providing a league-high 80 assists since making his competition debut in 2014-15. Maestro. pic.twitter.com/BjK3wdWRo5