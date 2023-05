Réduit à dix, le Standard chute contre La Gantoise et voit le ticket européen s'éloigner

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège recevait La Gantoise lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

Grosse surprise côté liégeois avec l'absence de William Balikwisha, pourtant présent à l'entraînement cette semaine. Renaud Emond et Cihan Canak sont alignés d'entrée de jeu tandis que Noah Ohio débute sur le banc. Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck effectuait un seul changement, Gift Orban était préféré à Tarik Tissoudali.

Le round d'observation était plutôt rythmé même si les deux équipes, toutes deux bien organisées, se neutralisaient lors de la première demi-heure de jeu. C'est La Gantoise qui ouvrait finalement le score sur la première réelle opportunité de la partie. Cuypers figeait la défense adverse en lançant Orban dans la profondeur, le Nigérian partait seul face au but et ajustait Bodart (31e), 0-1. Un peu sonnés par ce goal, les Rouches avaient du mal à réagir. Avant la pause, Bodart repoussait un tir croisé d'Orban (39e).

© photonews

En début de seconde période, Orban a failli surprendre Bodart dès l'engagement avec un tir à 45 mètres qui allé s'écraser sur le barre transversale (46e).

⏱ | Gift Orban n'avait pas de temps à perdre. 😮 #STAGNT pic.twitter.com/RCuR50KEtY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 6, 2023

Trois minutes plus tard, une action litigieuse se produisait. Emond tombait dans le rectangle adverse réclamant un penalty, mais le jeu se poursuivait et Gand doublait la mise via Orban. Mais monsieur Boterberg annulait le but et donnait le ballon aux visiteurs qui devaient repartir des trente mètres (49e). Les Rouches égalisaient peu avant la demi-heure de jeu sur une phase arrêtée. Alzate, à la réception sur un coup franc de Zinckernagel, trompait Nardi (56e), 1-1.

© photonews

Une joie de courte durée pour le matricule 16 puisque Gand reprenait directement les commandes de la rencontre. Bodart sortait devant Orban mais le ballon revenait dans les pieds de Cuypers qui ne se faisait pas prier pour la mettre au fond (60e), 1-2. Le Standard poussait pour revenir au score, mais ne parvenait pas à bousculer des Gantois bien en place et roublards. Pire, les Liégeois se retrouvaient à dix suite à l'exclusion d'Alzate pour un deuxième bristol jaune. Score final : 1-2.

La Gantoise et son duo d'attaque infernal ont fait terriblement mal à la défense liégeoise. Si la première période était plutôt équilibrée, le second acte était en faveur des Buffalos au niveau des occasions. Certaines décisions de Jan Boterberg ont certainement déplu de chaque côté. Grâce à ce succès, Gand (34 points) conforte sa première place des Playoffs 2 et compte désormais cinq points d'avance sur les Rouches (29 points) à quatre journées du terme. Autant dire que le rêve européen des Liégeois s'éloigne désormais.

Standard de Liège : Bodart, Dussenne (Barrett Laursen 82e), Bokadi, Laifis, Alzate, Cimirot (Melegoni 63e), Fossey, Dönnum, Canak (Perica 82e), Zinckernagel, Emond (Ohio 63e)

La Gantoise : Nardi, Piatkowski, Okumu, Torunarigha, Hong (Castro-Montes 84e), De Sart, Kums, Odjidja (Fortuna 63e), Samoise, Orban (Tissoudali 84e), Cuypers

Arbitre : Jan Boterberg

Avertissement : Alzate (51e et 84e), Laifis (68e) ; Odjidja (41e), Okumu (90e+2) et Fortuna (90e+4)

Rouge : Alzate (83e)

But : Alzate (56e) ; Orban (31e), Cuypers (60e)

Assistance : 16.764