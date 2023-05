Déçu et blessé, Philip Zinckernagel continue d'y croire : "Peut-être que tout se jouera lors de la dernière journée à Gand"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a chuté à Sclessin contre La Gantoise (1-2) lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

Après l'ouverture du score signée Orban, le Standard égalisait via Alzate, mais Cuypers permettait ensuite aux Buffalos de reprendre les commandes de la rencontre. Une victoire méritée pour La Gantoise au vu de la rencontre. "Notre première période a été bonne, mais la seconde ne l'a pas été. Nous avons manqué d'énergie après la pause, puis il faut avouer que plusieurs joueurs reviennent de blessure comme c'est le cas pour moi. C'est alors difficile de tenir 90 minutes", a confié Philip Zinckernagel. "Je suis donc déçu et frustré car nous avons mieux joué que Gand durant la première demi-heure, mais si tu n'arrives pas à marquer et que ton adversaire y parvient, alors tu perds", a souligné le Danois.

"Je ressens des décharges électriques à chaque touche de balle"

Le joueur prêté par l'Olympiakos souffre d'une blessure au mollet depuis le choc wallon. "Je continue de me battre, mais je ressens des décharges électriques à chaque touche de balle. Une situation qui ne me plait pas car je veux aider l'équipe du mieux possible mais je dois faire attention à ne pas trop tirer sur la corde. Je dois trouver un juste milieu et le bon équilibre lors de mes efforts", a ajouté le milieu offensif.

"C'est encore possible de remporter ces Playoffs 2"

Après cette défaite, le Standard de Liège voit l'Europe s'éloigner. En effet, les Rouches comptent cinq points de retard sur Gand alors qu'il reste quatre journées à disputer. "C'est encore possible de remporter ces Playoffs 2, La Gantoise se déplace au Cercle de Bruges. Si nous remportons nos rencontres suivantes, peut-être que tout se jouera lors de la dernière journée à Gand. Je l'espère, nous devons continuer d'y croire", a conclu Philip Zinckernagel.