Un Hein Vanhaezebrouck satisfait salue la réaction de Jan Boterberg : "Cela prouve qu'il est un très bon arbitre"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est imposée au Standard de Liège (1-2) lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

La Gantoise ouvrait le score à la demi-heure de jeu grâce à une merveilleuse ouverture signée Cuypers qui permettait à Orban de prendre la défense liégeoise de vitesse avant d'ajuster Bodart (31e), 0-1. En début de seconde période, le Nigérian s’illustrait par une tentative de lob des 50 mètres, mais le ballon allait s'écraser sur la barre transversale. Le Standard finissait par égaliser via Alzate sur coup de pied arrêté (56e), 1-1. Mais la joie était de courte durée pour les Rouches, Cuypers, après une bonne ouverture pour Orban, profitait d’une mauvaise sortie de Bodart pour permettre aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (61e), 1-2.

Hein Vanhaezebrouck était satisfait à l'issue de la rencontre. "Tu ne peux pas mieux commencer qu’avec un 6/6 donc nous sommes contents ce soir. Je suis très satisfait de la prestation de mon équipe. On n’a peut-être pas été assez agressif en début de match mais on a su marquer ce goal à la demi-heure de jeu", a confié le T1 des Buffalos en conférence de presse.

En seconde période, les visiteurs pensaient doubler la mise mais l'arbitre Jan Boterberg avait accidentellement sifflé, le but a donc été annulé. "Sur ce but refusé, c'était la faute de l'arbitre, mais il (l'arbitre Jan Boterberg, ndlr) est excellent dans sa réaction. Il l'a d'ailleurs reconnu. Cela prouve qu'il est un très bon arbitre. Nous l'avons vu siffler quelques bons matches. Aujourd'hui, il a commis une erreur importante qui a permis au match de prendre une autre tournure. Il faut savoir pardonner cela", a souligné le coach gantois.

⏱ | Gift Orban n'avait pas de temps à perdre. 😮 #STAGNT pic.twitter.com/RCuR50KEtY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 6, 2023

Gift Orban a failli marquer un but splendide dès l'engagement en début de seconde période. "Il aurait pu marquer le goal de l’année, c’est certain. À cinq centimètres près, le ballon tombe directement au fond des filets. Mais il a montré toutes ses qualités aujourd’hui avec toutes ces courses et son but", a conclu Hein Vanhaezebrouck.