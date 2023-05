La Gantoise savoure : "Heureusement que nous avons gagné car cette erreur aurait pu être problématique..."

Ce samedi soir, La Gantoise s'est imposée au Standard de Liège (1-2) lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

La Gantoise ouvrait le score à la demi-heure de jeu grâce à une merveilleuse ouverture signée Cuypers qui permettait à Orban de prendre la défense liégeoise de vitesse avant d'ajuster Bodart (31e), 0-1. En début de seconde période, le Nigérian s’illustrait par une tentative de lob des 50 mètres, mais le ballon allait s'écraser sur la barre transversale. Le Standard finissait par égaliser via Alzate sur coup de pied arrêté (56e), 1-1. Mais la joie était de courte durée pour les Rouches, Cuypers, après une bonne ouverture pour Orban, profitait d’une mauvaise sortie de Bodart pour permettre aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (61e), 1-2.

"Nous sommes vraiment épatés par ses qualités"

"Nous n'avons pas bien commencé le match, mais nous sommes parvenus à passer outre. Après, le match était assez équilibré selon moi", a déclaré Matisse Samoise à l'issue de la rencontre avant d'évoquer la prestation de haute voltige de Gift Orban. Sur le coup d'envoi de la seconde période, le Nigérian a une nouvelle fois fait preuve de génie en décochant un tir des 50 mètres qui est allé s'écraser sur la barre transversale. "Je ne vais pas dire maintenant que je m'attendais à une telle action. C'est vraiment grandiose, il n'a pas eu de chance de toucher le montant. Nous sommes vraiment épatés par ses qualités", a poursuivi le Diablotin.

Avec cette victoire face à son principal concurrent direct en Playoffs 2, La Gantoise a fait la bonne opération avec cinq points d'avance sur les Rouches à quatre journées de la fin. "Ce n’était pas le match le plus facile mais nous avons fait une superbe opération au classement. Nous voulons obtenir ce ticket européen le plus rapidement possible. Sur l’action confuse sur le goal annulé d’Orban ? L’arbitre s’est excusé directement d’avoir sifflé trop vite. Heureusement que nous l'avons emporté aujourd’hui car cette erreur aurait pu être problématique… Mais les arbitres peuvent aussi faire des erreurs", a conclu Samoise.