Sven Kums après Standard-Gand : "Nous devons maintenant jouer contre notre adversaire le plus difficile de la saison"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est imposée au Standard de Liège (1-2) lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

La Gantoise ouvrait le score à la demi-heure de jeu grâce à une merveilleuse ouverture signée Cuypers qui permettait à Orban de prendre la défense liégeoise de vitesse avant d'ajuster Bodart (31e), 0-1. EN début de seconde période, le Nigérian s’illustrait par une tentative de lob des 50 mètres, mais le ballon allait s'écraser sur la barre transversale. Le Standard finissait par égaliser via Alzate sur coup de pied arrêté (56e), 1-1. Mais la joie était de courte durée pour les Rouches, Cuypers, après une bonne ouverture pour Orban, profitait d’une mauvaise sortie de Bodart pour permettre aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (61e), 1-2.

Après la défaite catastrophique contre Ostende, Gand a redressé la barre en remportant ses deux premiers matches de Playoffs 2. "Nous n'étions pas du tout dans le match durant les quinze premières minutes. C'était très difficile et nous avons perdu trop de duels. Par la suite, nous sommes mieux rentrés dans la partie, nous avons eu les meilleures occasions et nous avons finalement marqué juste avant la mi-temps", a expliqué Sven Kums à l'issue de la rencontre.

Un peu plus tard, les Buffalos pensaient doubler la mise mais l'arbitre Boterberg a accidentellement sifflé la fin de l'action. "C'était une phase super bizarre. Je dois admettre qu'il a effectivement sifflé en le faisant pas exprès, mais tout le monde fait des erreurs. Une fois que vous avez sifflé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Il a reconnu son erreur et s'est excusé", a expliqué Kums.

Au final, les Gantois ont tout de même réussi à s'imposer. Ils prennent ainsi cinq longueurs d'avance sur le Standard et augmentent leurs chances de remporter les PO2. "Nous devons conserver cette avance. Nous devons maintenant jouer contre notre adversaire le plus difficile de la saison. Nous avons fait zéro sur six contre le Cercle, c'est toujours compliqué contre eux. Maintenant, nous devons vraiment essayer de gagner là-bas", a conclu le capitaine gantois.