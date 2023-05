Hugo Cuypers évoque son but à Sclessin et les Diables Rouges : "Une saveur particulière"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est imposée au Standard de Liège (1-2) lors de la deuxième journée des Playoffs 2.

La Gantoise ouvrait le score à la demi-heure de jeu grâce à une merveilleuse ouverture signée Cuypers qui permettait à Orban de prendre la défense liégeoise de vitesse avant d'ajuster Bodart (31e), 0-1. EN début de seconde période, le Nigérian s’illustrait par une tentative de lob des 50 mètres, mais le ballon allait s'écraser sur la barre transversale. Le Standard finissait par égaliser via Alzate sur coup de pied arrêté (56e), 1-1. Mais la joie était de courte durée pour les Rouches, Cuypers, après une bonne ouverture pour Orban, profitait d’une mauvaise sortie de Bodart pour permettre aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (61e), 1-2.

"Une soirée parfaite avec ces trois points pris ici, il y avait la manière mais surtout une belle mentalité", a confié Hugo Cuypers à l'issue de la rencontre. "En début de match, nous avons été gênés par le Standard car nous voulions les presser, mais notre pressing n'était pas assez bon. Mais le plan de jeu a été globalement respecté", a expliqué l'attaquant des Buffalos avant d'évoquer Orban. "Nous nous trouvons de plus en plus, nous connaissons nos qualités respectives. Il prend bien la profondeur et c'est facile pour moi de le trouver", a-t-il ajouté.

"Nous avons bien réagi après ce revers contre Ostende"

Au classement des Playoffs 2, Gand possède dorénavant 34 points, soit cinq de plus que le Standard classé à la deuxième place. Le Cercle de Bruges et Westerlo, avec un match de moins, ont 26 points. "Nous avons pris une belle option pour cette première place. Nous avons bien réagi après ce revers contre Ostende lors de la dernière journée de Jupiler Pro League. En faisant un six sur six en PO2, nous nous devons de les gagner et de ne rien lâcher. Il faudra faire un bon résultat au Cercle la semaine prochaine avant nos deux matchs à domicile", a souligné le meilleur buteur de D1A.

Le 21ème but de l’attaquant belge est particulier. "Ce but est spécial étant donné que c'est la première fois que je marque à Sclessin. Une saveur particulière, beaucoup de souvenirs remontent quand je repense au passé. Les Diables Rouges ? C'est un objectif, nous verrons quand cela est possible. Je vais mettre tous les ingrédients pour être sélectionnable, mais ce n'est pas moi qui fait les choix", a conclu Cuypers.