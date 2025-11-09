Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

L'Union a concédé un partage (1-1) à Malines. Dans ce match, tout s'est décanté dans les dernières minutes.

Comme après Newcastle et l'Inter Milan, l'Union Saint-Gilloise comptait sur le championnat pour se remettre de sa déception européenne, à savoir cette défaite sur le fil à l'Atletico Madrid. Pour continuer son sans-faute en Pro League, David Hubert avait à coeur d'aller gagner à Malines, un déplacement dont l'Union n'est jamais repartie victorieuse depuis son retour en première division.

Un seul changement dans le onze saint-gillois : Fedde Leysen a renvoyé Ross Sykes sur le banc. Hubert a ainsi gardé son entrejeu renforcé (avec notamment la présence de Rob Schoofs face à ses anciennes couleurs) au détriment de Promise David et Raul Florucz.

Tout se joue entre les deux rectangles

Les Bruxellois ont tout de suite pris l'initiative avec une circulation de balle assez fluide et de l'intensité dès le début du match. Mais pour inquiéter Nacho Miras, il a fallu attendre. La faute à une bonne défense malinoise. Quand Adem Zorgane a bien cru pouvoir profiter d'un ballon qui traînait dans le rectangle, c'est Redouane Halahal qui s'est interposé in extremis.

Peu avant la demi-heure, le gardien du KV a tout de même eu une intervention périlleuse pour se mettre en jambes. Alors que sa défense était convaincue du hors-jeu de Kevin Rodriguez sur un long ballon en profondeur, Nacho Miras a fait le job en remportant son face-à-face avec l'attaquant équatorien. Pour le reste, très peu d'occasions : l'Union a maîtrisé le jeu grâce à ses bons manieurs de ballon dans l'entrejeu, sans parvenir à faire la différence dans le dernier tiers du terrain, 0-0 logique à la pause.

Pas de changement au repos, pas de changement dans la physionomie de la rencontre pour reprendre les hostilités. Les visiteurs ont continué à faire le jeu, mais il a fallu la montée à l'heure de jeu de Promise David pour secouer tout le monde, au propre comme au figuré. Sur sa première action, le Canadien a en effet bougé son opposant pour se retourner et frapper, Malines s'en est encore remis à Miras pour écarter le danger.

De quoi donner le ton d'une dernière demi-heure plus animée. L'AFAS Stadion a d'ailleurs exulté sur une phase arrêtée reprise au fond des filets par Tommy St. Jago de la tête, mais le but a été annulé pour hors-jeu. Dans la foulée, c'est l'Union qui est passée proche de l'ouverture du score, avec un rush de Promise David conclu par un sauvetage de Ian Struyf devant sa ligne de but.

La pièce pouvait tomber d'un côté ou de l'autre, comme sur ce poteau trouvé par Malines à l'occasion d'une reprise de la tête de Fredrik Hammar sur phase arrêtée à dix minutes du terme. C'est finalement l'Union qui a fait pencher la balance de son côté grâce à Raul Florucz, qui se l'est joué supersub. L'Autrichien a pourtant un peu tardé à reprendre l'offrande de Rob Schoofs en contre mais a finalement trompé Miras (85e, 0-1).

De quoi offrir la victoire aux siens ? C'était sans compter sur la faute de main coupable de Kamiel Van de Perre au début du temps additionnel. Malines a ainsi obtenu un penalty, le jeune Myron van Brederode a pris ses responsabilités et a trompé Scherpen pour égaliser (90e, 1-1).

L'Union concède donc le partage, la première perte de points en championnat depuis l'arrivée de David Hubert. Les Saint-Gillois ne parviennent toujours pas à gagner à Malines, ils ne prennent donc qu'un point d'avance supplémentaire sur le Club de Bruges, portant leur avance à quatre unités.