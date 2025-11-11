Un but refusé et... un coup dans les parties : voici le malchanceux du week-end en Pro League

Le titre de joueur malchanceux du week-end revient sans conteste à Tommy St. Jago. Après avoir reçu un coup dans les parties génitales, le défenseur central malinois a vu son but annulé pour une position de hors-jeu millimétrée.

Le joueur de Curaçao, né à Utrecht, disputait face à l’Union son deuxième match de la saison comme titulaire. En première période, il a grimacé soudainement. "En contrant un tir, j’ai reçu le ballon en pleine partie sensible." À la manière dont il a quitté le terrain en boitant, on aurait pu croire à une contracture. "Oui, c’en était une belle, haha", a-t-il plaisanté après le partage entre Malines et l'Union.

Tommy St. Jago, déjà absent pendant huit rencontres en raison d’une blessure, a bien cru donner l’avantage au KaVé en seconde période. Mais son but a été annulé pour hors-jeu — une décision pour le moins limite. Le sort s’acharnait donc sur le défenseur malinois, même si l’égalisation tardive a finalement adouci la soirée. L’Union, elle, n’a plus gagné depuis six matches derrière les casernes.

Malines doit reproduire ses performances contre les plus faibles

Le défenseur central a confirmé les propos de Fred Vanderbiest sur les leviers de motivation utilisés avant la rencontre. "Le coach nous avait dit qu’ils avaient souvent du mal à prendre des points ici. Il a aussi insisté sur le fait qu’ils sortaient d’un match en semaine, et qu’il y aurait donc des opportunités pour nous, à condition d’imposer notre énergie. On aurait dû mieux exploiter cela en seconde période."

Les Malinois ont pourtant essayé : une fois encore, le KaVé s’est montré plus à l’aise lorsque l’adversaire laissait de l’espace. Cela tient-il au système de jeu ? "Non, je pense simplement que nous devons, en tant qu’équipe, afficher un peu plus de personnalité face aux équipes contre lesquelles nous devons absolument prendre des points, et pas seulement face aux mieux classées. Nous devons rester mentalement forts pendant tout le match."

C’est là un point clé, et en même temps un message adressé à ses coéquipiers. "Par moments, nous devrions être un peu plus durs, et mieux nous coacher les uns les autres. Globalement, tout le monde donne cent pour cent. L’engagement est là, mais parfois, on pourrait montrer un peu plus d’émotion, un peu plus de dureté entre nous."