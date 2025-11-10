🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Un partage pour l'Union, mais un jour inoubliable pour Kevin Mac Allister, appelé pour la première fois avec l'Argentine, championne du monde.

Après le match contre Malines, l’Union a publié une vidéo où Kevin Mac Allister annonce la nouvelle à ses coéquipiers. L’émotion était forte dans le vestiaire. Pour le défenseur, c’est la récompense d’une très belle saison.

L’Argentine affrontera l’Angola en match amical lors de la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur Lionel Scaloni en profitera pour tester de nouveaux visages, dont Kevin.

Aux côtés de son frère Alexis

L’équipe d’Argentine réunira Lionel Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez et Kevin Mac Allister, le frère d’Alexis. Un moment unique pour le joueur de l’Union, qui portera enfin le même maillot que son frère.

La fédération angolaise a déboursé près de 12 millions d’euros pour organiser la rencontre dans la capitale, Luanda. Ce montant record suscite de nombreuses critiques en Amérique du Sud.





Mais pour Kevin, rien ne viendra gâcher ce moment. Son rêve de jouer avec son frère Alexis sous le maillot argentin devient réalité.