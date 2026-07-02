Trossard et Tielemans en sont presque venus aux mains : les explications du capitaine et du coach

Images surprenantes pendant le deuxième cooling break de Belgique-Sénégal : Leandro Trossard et Youri Tielemans se sont virulemment engueulés.

C'était un signal clair qu'il y avait le feu et que les choses ne se passaient vraiment pas bien, non seulement sur le plan sportif mais aussi dans les têtes : Youri Tielemans et Leandro Trossard, deux des Diables les plus flegmatiques du noyau, se sont pris le bec au point où ils ont failli en venir aux mains. Il a fallu une intervention de Nicolas Raskin puis de Romelu Lukaku, très ferme, pour les séparer et calmer le jeu.

"Ce sont les émotions du moment. Nous sommes tous des gagnants et nous voulons tous la même chose : gagner des matchs et représenter notre pays du mieux possible. Cela fait partie du football. Après ce moment-là, il n’y avait plus aucun problème", relativise Tielemans.

La réconciliation sur le 2-2

Et le football réservait ensuite un de ces moments dont il a le secret quand un très bon ballon de Leandro Trossard trouvait... la tête de Youri Tielemans pour faire 2-2. Les deux hommes se sont alors tombés dans les bras l'un de l'autre, une image qu'on préférera bien sûr retenir. Mais Rudi Garcia, lui, n'a pas de problème avec cette dispute.

"Ca me plaît, moi ça. Ca veut dire qu'ils ont une telle envie de gagner ! Je ne sais même pas pourquoi ils se sont disputés mais j'ai envie d'avoir des joueurs qui ont envie de retourner la table quand ça ne va pas", sourit le sélectionneur des Diables Rouges.

"Quand j'ai pris cette équipe il y a 18 mois, cette équipe n'était pas très agressive, n'allait pas assez au duel... ce n'est pas comme ça qu'on fait des résultats", estime Garcia. "Ca fait partie du football, ce genre de moments, et on a besoin de ça. On sera une meilleure équipe si on est capables de garder cet état d'esprit".



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