Anderlecht pourrait recruter un double champion pour moins d'un million d'euros

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Anderlecht pourrait recruter un double champion pour moins d'un million d'euros

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Anderlecht voudrait tenter un joli coup en Roumanie. Le club suivrait Mihai Lixandru, un milieu de 25 ans qui veut quitter le FCSB. Suivi aussi en Suisse, ce joueur d'expérience pourrait partir pour un prix très bas cet été.

Le marché des transferts réserve parfois de belles opportunités. Anderlecht pense justement en avoir trouvé une en Roumanie. Les Bruxellois suivraient avec attention Mihai Lixandru, un joueur de 25 ans qui pourrait quitter le FCSB à un prix inférieur à ce que son parcours laisse imaginer selon le journaliste Lorenzo Lepore.

Une mauvaise relation avec le président de son club

Considéré comme un titulaire important au FCSB, le milieu de terrain roumain a été victime d'une grave blessure. Pendant son absence, la concurrence s'est installée et il n'a pas réussi à retrouver sa place. Les relations avec son président, Gigi Becali, se sont dégradées, ce dernier n'hésitant pas à le critiquer publiquement.

Moins d'un million d'euros pour le recruter ?

Cette situation pourrait faire les affaires d'Anderlecht. Sous contrat jusqu'en 2029, Lixandru pourrait pourtant être transféré pour une somme comprise entre 300.000 et 500.000 euros. Un montant étonnamment bas pour un joueur qui a goûté aux compétitions européennes et remporté deux championnats de Roumanie.

Un joueur polyvent qui peut dépanner à plusieurs postes

Lixandru n'est pas le genre de joueur qui fait lever les supporters de leur siège. Il aime les duels, coupe les attaques adverses et joue simple lorsqu'il récupère le ballon. Sa polyvalence est un atout, puisqu'il peut dépanner en défense centrale si besoin. Un profil travailleur qui correspond aux qualités recherchées par Anderlecht.

Anderlecht devra faire vite car d'autres clubs sont aussi sur le joueur


Anderlecht devra composer avec la concurrence de plusieurs clubs étrangers, notamment en Suisse, où son profil est également apprécié. Le Rapid Vienne et Virtus Entella suivent aussi son évolution. Il a une valeur marchande de d'1,2 millions d'euro selon le site Transfermarkt.

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