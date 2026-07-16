Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen

Le Club de Bruges est sur le point de perdre un nouveau cadre de son effectif. Christos Tzolis est dans le viseur d'Arsenal et, selon Nicolo Schira, un accord personnel a déjà été trouvé entre l'international grec et le club londonien.

Le Grec aurait accepté de signer un contrat jusqu’en 2031 avec Arsenal. Il pourrait y percevoir un salaire annuel d’environ trois millions d’euros. Les recruteurs du club londonien suivent l’ailier grec à plusieurs reprises depuis février et semblent désormais décidés à accélérer dans ce dossier.

🚨 Excl. - Chrīstos Tzolīs has agreed personal terms for a contract until 2031 (3M/year) with #Arsenal, which are now ready to submit an official bid to #ClubBrugge to try to sign the greek winger, who has been monitored by #AFC’s Scouts several times since February. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2026

Tzolis a trouvé un accord avec Arsenal

L’intérêt des grands clubs européens pour Christos Tzolis n’a rien de surprenant. L’ailier de 24 ans a été l’un des joueurs les plus en vue du Club de Bruges ces dernières saisons. Il a combiné vitesse, percussion et statistiques particulièrement impressionnantes. En 108 rencontres sous le maillot des Blauw en Zwart, il a inscrit 43 buts et délivré 45 passes décisives.

Ces chiffres expliquent pourquoi Arsenal le suit avec autant d’insistance. Tzolis n’est plus un simple talent qui doit encore faire ses preuves, mais un joueur qui a affiché un rendement très élevé à Bruges. Il possède également une solide expérience internationale. Il compte 34 sélections avec la Grèce, pour neuf buts inscrits.

Bruges pourrait réaliser une très belle opération financière

Pour le Club de Bruges, un transfert pourrait s’avérer particulièrement intéressant sur le plan financier. Christos Tzolis est désormais estimé à 40 millions d’euros par Transfermarkt. Les Blauw en Zwart l’avaient recruté à l’été 2024 pour 6,5 millions d’euros en provenance du Fortuna Düsseldorf.





L’été dernier, il a également prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Le Club de Bruges se trouve donc en position de force dans les négociations et n’est pas contraint de le laisser partir. Si Arsenal décide réellement de passer à l’action, le club londonien devra mettre une somme importante sur la table.

Avant son passage à Bruges, Tzolis a également évolué au PAOK, à Norwich City et au FC Twente. C’est toutefois au Club de Bruges qu’il a trouvé la stabilité et le rendement qu’il recherchait depuis longtemps.

Un transfert vers la Premier League semble désormais de plus en plus concret. De nombreux clubs le suivent, mais Arsenal paraît pour l’instant le plus avancé dans ce dossier. Le Club de Bruges attend une offre officielle et sait qu’il pourrait une nouvelle fois réaliser une opération à plusieurs dizaines de millions d’euros.