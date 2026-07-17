LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : beaucoup de fumée autour du stade de la finale à New York
Photo: © photonews
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Slavko Vinčić fond en larmes en apprenant qu’il arbitrera la finale de la Coupe du monde
C’est l’arbitre slovène Slavko Vinčić qui a été désigné pour diriger la finale de la Coupe du monde. L’homme de 46 ans a appris la nouvelle aux côtés de nombreux arbitres professionnels lors d’une réunion organisée par la FIFA.
Il a immédiatement fondu en larmes en réalisant qu’il serait au sifflet de la plus grande rencontre possible dans le monde du football. Slavko Vinčić a reçu les applaudissements de ses collègues présents sur place. Il avait notamment déjà arbitré la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund en 2024.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
Les vainqueurs de la Coupe du monde 2026 recevront, en plus du traditionnel trophée et des médailles d’or, un nouveau souvenir pour le moins original : des bagues de champions. Une nouveauté qui rapproche encore davantage la FIFA des traditions propres au sport américain.
Les vainqueurs du Super Bowl reçoivent eux aussi ce type de bague. Après l’annonce d’un spectacle de 25 minutes à la mi-temps, il s’agit d’une nouvelle innovation à forte inspiration américaine. Reste à savoir si certaines de ces nouveautés seront maintenues lors des prochaines éditions de la Coupe du monde ou si elles resteront propres à l’édition 2026. Seul l’avenir le dira.
Une longue mi-temps lors de la finale de la Coupe du monde
Cela faisait déjà un moment que l’information circulait, mais elle est désormais officielle. En raison d’un spectacle organisé à la mi-temps, la pause de la finale de la Coupe du monde durera finalement pas moins de 25 minutes. La FIFA enfreindra ainsi ses propres règles, puisqu’une mi-temps ne peut normalement pas dépasser quinze minutes.
Il est désormais confirmé que le spectacle durera bien 25 minutes. La FIFA l’a annoncé dans un communiqué officiel. Un grand événement est également prévu dans le stade avant le coup d’envoi de la finale. Laura Pausini, Post Malone et Tom Cruise, notamment, y participeront.
Beaucoup de fumée autour du stade de la finale de la Coupe du monde
Le MetLife Stadium ne baigne pas encore vraiment dans l'ambiance de la Coupe du monde. Il est surtout enveloppé d'un épais nuage de fumée provoqué par les incendies de forêt au Canada. "Tout le monde peut rencontrer des problèmes de santé et doit prendre des précautions", a déclaré le maire de New York, Zohran Mamdani.
La fumée devrait toutefois se dissiper d'ici la finale. "Il va beaucoup pleuvoir samedi, ce qui devrait dissiper une grande partie de la fumée. Dimanche matin, un front froid devrait traverser la région et chasser les dernières fumées encore présentes", a expliqué le météorologue Alex DaSilva (AccuWeather) dans une interview accordée à Reuters.
Le nombre de buts inscrits ne dit pas toujours tout
Le nombre de buts inscrits lors d’une Coupe du monde ne dit pas toujours tout du résultat final. Les Belges avaient ainsi marqué à seize reprises lors du Mondial 2018 en Russie. Aucune autre sélection n’avait fait mieux, mais cela ne leur avait rapporté "qu’une" troisième place.
De son côté, l’Italie a été sacrée championne du monde à quatre reprises, mais n’a terminé qu’une seule fois meilleure attaque d’une phase finale. Le record absolu appartient à la Hongrie, qui avait inscrit 27 buts en 1954 sans pour autant remporter le trophée.
Cette année, l’Argentine compte 19 buts, contre "seulement" 13 pour l’Espagne. La Roja n’a toutefois encaissé qu’un seul but. La France (16) et l’Angleterre (14) pourront également améliorer leur total lors de la petite finale.
La FIFA ouvre une enquête après la banderole polémique brandie par les Argentins
La demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine a tenu toutes ses promesses. La sélection albiceleste s'est finalement imposée (1-2) après avoir renversé la rencontre.
Après le match plusieurs joueurs argentins ont brandi une banderole sur laquelle était inscrit : "Les îles Malouines sont argentines." Le Royaume-Uni et l'Argentine se sont affrontés en 1982 lors de la guerre des Malouines, un conflit ayant fait plus de 900 morts, dont plus de 600 Argentins. Les îles sont sous souveraineté britannique depuis 1833.
Selon le Nieuwsblad, la commission de discipline indépendante de la FIFA a ouvert une enquête concernant cette banderole. L'instance dirigeante du football mondial interdit les messages à caractère politique. La commission examinera les rapports du match ainsi que les circonstances des faits avant de décider d'éventuelles sanctions.
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