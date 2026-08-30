Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion

L'Union Saint-Gilloise a repris sa marche en avant en battant Anderlecht 3-0. Un derby maîtrisé par les hommes de David Hubert, qui ont fait la différence dans le troisième quart d'heure. De son côté, Vitor Bruno a fait connaissance avec la frustration des entraîneurs visiteurs au Parc Duden.

Dimanche de derby à Bruxelles : l'Union Saint-Gilloise recevait Anderlecht pour l'une des guerres de clocher les plus attendues du football belge. Pour son premier match officiel depuis deux semaines, l'Union a opéré plusieurs changements, David Hubert lançant Ondrej Kričfaluši dans le trio arrière au détriment de Nikky Havenaar. Et devant, c'était un nouveau duo qui démarrait, avec Mateo Biondic aux côtés de Kevin Rodriguez.

Côté anderlechtois, Vitor Bruno a aligné la même équipe pour la troisième rencontre d'affilée, Joshua Nga Kana gardant la préséance sur Oliver Antman et Marten Winkler. Forts de leur mercato et de leur début de saison européen, les Mauves se sont présentés avec un enthousiasme qui n'avait rien à voir avec leur dernière déconvenue au Parc Duden.

Le premier arrêt est pour Koffi

Ce sont d'ailleurs eux qui ont créé le danger le premier en obligeant Koffi à la parade sur une belle prise de la profondeur d'Ali Maamar et des reconversions menées par un Joshua Nga Kana bien en jambe.

Mais même face à ce Sporting revigoré, l'Union a fini par imposer son rythme. Cela a d'abord débouché sur un tir de Zeneli arrêté comme il a pu par Coosemans puis un envoi de Kevin Rodriguez dans le filet latéral au quart d'heure.

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C'est ensuite sur corner que la défense mauve a tremblé, sur une reprise de la tête de peu à côté de Massiré Sylla, digne successeur de Christian Burgess dans le trafic aérien, mais pas encore à la finition.



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Des phases arrêtées, Anderlecht en a toutefois eu aussi. Mais par deux fois, Danylo Sikan a envoyé ses coups francs (dans la même position que son bijou contre Hammarby) en tribune. Il aura fallu attendre le troisième quart d'heure pour voir la domination saint-gilloise se concrétiser au marquoir.

Deux buts en moins de dix minutes pour l'Union

Omniprésent sur son flanc face à Maamar, Guilherme a profité d'un corner dégagé pour offrir un véritable caviar pour Besfort Zeneli, dont le coup de tête au second poteau a lancé la rencontre (38e, 1-0). De fait, la fin de mi-temps a été chargée, avec un nouveau tir dangereux de Zeneli, une réplique d'Nga Kana à côté...et le but du 2-0.

Cette fois, c'est Mateo Biondic qui a fait la différence en filant en profondeur sur une combinaison bien sentie. Il a ensuite profité d'une déviation de Pétrot pour faire le break (45e, 2-0). Deux buts d'avance pour l'Union à la mi-temps, malgré une dernière grosse occasion pour Sikan, à qui il a manqué une pointure pour réduire le score après avoir contourné Koffi.

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Sans opérer de changement au repos, Anderlecht a confirmé son intention de revenir, sans pour autant mettre Koffi à rude épreuve. La reprise d'Augustinsson sur corner partait bien mais a été contrée. Mais la montée d'Oliver Antman a permis au Sporting d'intensifier la pression.

Cela a toutefois offert de l'espace à l'Union, Adem Zorgane en a profité pour lancer Mateo Biondic face à Coosemans. Mais le gardien visiteur a empêché le 3-0...qui aurait de toute façon été annulé suite au hors-jeu de l'Allemand.

Florucz pour corser l'addition

Nouvelle illustration quelques minutes plus tard, avec encore Zorgane à la baguette pour isoler Guilherme en retrait...avant un gros raté du Brésilien. Ce n'était que partie remise pour l'Union, qui a fini par planter le troisième sur un contre conclu par Raul Florucz, lancé à pleine vitesse face à un Moussa N'Diaye dépassé (81e, 3-0).

L'Union Saint-Gilloise s'adjuge donc un nouveau derby bruxellois sans forcer. Pour son premier gros test sur la scène belge, Anderlecht a affiché ce qui lui manquait pour poursuivre son renouveau.

