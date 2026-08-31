"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

Roméo Lavia a inscrit son tout premier but sous le maillot de Chelsea dimanche face à Brighton (4-3). Une énorme satisfaction pour le jeune talent belge, comme en témoigne sa rage après avoir marqué. Après la rencontre, il s'est exprimé au micro de son club et avait forcément le sourire.

Après seulement quatre minutes, le milieu belge a permis aux Blues de mener 1-0. Son dernier but remontait au 30 août 2022, soit exactement quatre ans auparavant, et c'était justement contre les Blues lorsqu'il évoluait sous les couleurs de Southampton.

"Ce but représente beaucoup pour moi. Je suis vraiment très heureux. En plus, c’était à Stamford Bridge. Pour un premier but, ça ne pouvait pas être mieux. C’est incroyable. Je pense que je vais revoir le but encore quelques fois. Ce n’est pas le plus beau des buts, mais je le prends tous les jours", a déclaré Roméo Lavia après la rencontre.

Il a vraiment apprécié la réaction de ses coéquipiers et des supporters après son but : "C’était fantastique de la part des supporters, mais aussi de mes coéquipiers. J’ai vraiment ressenti tout cet amour, donc c’était un sentiment incroyable."

Roméo Lavia se sent bien en ce début de saison

Roméo Lavia s'est notamment exprimé sur son état physique en ce début de saison et s'est montré rassurant : "Il s’agit surtout de construire cette confiance. Évidemment, mes coéquipiers m’en donnent énormément, tout comme l’entraîneur. Il faut simplement continuer à construire, match après match. Je me sens très bien. J’espère donc que ça pourra continuer comme ça pour toujours."



Le prochain rendez-vous de Chelsea sera ce dimanche face à Arsenal. Un derby londonien qui tient déjà toutes ses promesses ! Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h30 à l'Emirates Stadium. Les Blues affronteront ensuite Leeds United le mercredi suivant à 21h00 au 3e tour de la League Cup à Stamford Bridge.