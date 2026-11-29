Jess Thorup est sur le point de reprendre du service en tant qu'entraîneur. Le Danois a été licencié par le KRC Genk début novembre, mais il ne devrait pas rester longtemps sans emploi. Selon les médias allemands, il deviendra le nouvel entraîneur principal de l'Union Berlin.

Sky Sport rapporte que Jess Thorup a déjà signé un contrat à l'Union Berlin jusqu'en 2029. Bild confirme également cette nomination imminente. Une annonce officielle est attendue en début de semaine prochaine.

Thorup doit sauver l'Union Berlin

Le club allemand s'est séparé de son entraîneur Mauro Lustrinelli samedi. Le Suisse a dû plier bagages après seulement quelques mois en raison de résultats décevants. L'Union Berlin occupe actuellement l'avant-dernière place de Bundesliga et risque la relégation.

Thorup hérite donc immédiatement d'une mission particulièrement difficile. L'entraîneur de 56 ans doit remettre le club de la capitale allemande sur la bonne voie. Selon Sky, il pourrait déjà diriger son premier entraînement mardi.

Un retour rapide après son licenciement à Genk

Pour Thorup, il s'agit d'un retour rapide aux affaires. Le 10 novembre, son aventure à Genk a pris fin. Les Limbourgeois n'étaient pas satisfaits des résultats ni du jeu proposé. Après onze journées, Genk ne comptait que quinze points.



Le Danois n'est pas un inconnu en Allemagne. Entre 2023 et 2025, il était à la tête du FC Augsburg. Auparavant, il a notamment travaillé à La Gantoise, au FC Copenhague et déjà brièvement à Genk.