Brughmans à Liverpool mais qui reste à Genk : l'avenir de ce gardien de Pro League est-il bouché ?

Le transfert de Lucca Brughmans vers Liverpool aura des implications sur le jeu de chaises musicales entre les gardiens de différents clubs. Et notamment celui de Tobe Leysen, le gardien d'OHL.

Lucca Brughmans a réalisé un transfert qui pourrait rester longtemps dans les annales du football belge. À seulement 18 ans, le gardien de but de Genk va rejoindre Liverpool pour une somme impressionnante de 35 millions d’euros. La nouvelle a été officialisée ce mardi soir, même si le détail des opérations n'a pas été annoncé.

Une opération qui témoigne autant de la confiance des "Reds" dans le potentiel du jeune Belge que de leur volonté d’anticiper les mouvements du marché. Liverpool ne semble en effet pas vouloir attendre qu’une place se libère pour Brughmans avant d’agir : le club anglais prépare déjà l’avenir et entend miser sur le talent du portier limbourgeois.

Et même si Brughmans n’est encore qu’au début de sa carrière, Liverpool semble déjà avoir un plan bien précis pour lui. Le géant anglais souhaite, à terme, préparer le gardien de Genk à devenir le numéro 1 à Anfield. Restait toutefois à savoir où le jeune Belge évoluera cette saison.

Liverpool ne veut pas attendre

La clé de ce dossier se nommait Giorgi Mamardashvili. Le gardien géorgien est actuellement la doublure d’Alisson Becker à Liverpool, mais il continuait de susciter les convoitises de Nottingham Forest. Ce transfert n'aura finalement pas lieu puisque Liverpool, en annonçant la signature de Brughmans, a bien précisé que celui-ci terminerait la saison au sein de son club formateur, le Racing Genk. Il pourra retrouver une place de titulaire et continuer à emmagasiner de l’expérience. Les Anglais ne souhaitaient évidemment pas freiner sa progression.

Liverpool avait envisagé de directement nommer le géant belge comme première doublure d'Alisson Becker, en cas de Mamardashvili. Une progression qui aurait été spectaculaire pour un joueur qui possède encore très peu d’expérience au plus haut niveau.





Genk pensait à Tobe Leysen

Genk peut pousser un petit ouf de soulagement, car en cas de départ de Brughmans, le timing de l’opération aurait posé un problème. Le club limbourgeois n’aurait plus que quelques jours pour lui trouver un remplaçant. Le mercato belge fermant ce jeudi, cela aurait laissé très peu de marge de manœuvre.

Genk avait cependant déjà une piste concrète en tête : Tobe Leysen, le gardien de l’OH Louvain. Le portier de 24 ans est suivi depuis un certain temps par plusieurs clubs belges, sans qu’un transfert ne se soit jusqu’ici concrétisé. Sa situation contractuelle rendait toutefois le dossier particulièrement intéressant. Le frère de Fedde Leysen entre dans la dernière année de son contrat à Louvain et pourrait partir libre l’été prochain s’il ne prolonge pas. Autre élément à prendre en compte : il n’a encore disputé aucune rencontre cette saison. Timmy Simons lui préfère actuellement Dani Van den Heuvel.

La piste de Genk s'étant plus que probablement refermée ce mardi soir, Tobe Leysen devra se trouver une autre porte de sortie ou envisager une prolongation de contrat au stade Den Dreef.

Brughmans, numéro 1 de Liverpool dès l'été prochain ?

Le contrat d’Alisson Becker arrive en effet à échéance l'été prochain. Si le Brésilien venait à quitter Liverpool l’été prochain, une place de titulaire pourrait alors se libérer chez les Reds. Lucca Brughmans pourrait donc déjà, même en restant dans son club formateur de Genk, être en train de préparer son avenir à Anfield.